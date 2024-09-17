Редакція Техно 24 зібрала усі важливі оновлення, які з'явилися в iOS і розкаже, що Apple не додала в це оновлення і на що треба буде почекати аж до жовтня.

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Налаштування головного екрану

Однією з визначних особливостей iOS 18 є розширені можливості кастомізації головного екрану. Тепер користувачі можуть вільно розміщувати іконки застосунків і віджети в будь-якому місці екрана, створювати порожні місця і розташовувати їх на свій розсуд.

Крім того, користувачі можуть забарвити іконки будь-яким кольором або застосовувати новий темний режим, який перетворює більшість іконок, включаючи сторонні, на темну тему.



Іконки можна забарвити в будь-який колір / Фото Apple

Для тих, хто прагне більшої чистоти екрана, iOS 18 пропонує можливість збільшити іконки і навіть видалити назви програм під ними, щоб вони виглядали чіткіше.

Оновлені "Повідомлення"

У програмі "Повідомлення" в iOS 18 з'явилося кілька нових функцій, які покращують спілкування. Тепер користувачі можуть застосовувати текстові ефекти, такі як "вибух" або "тремтіння" до окремих слів у повідомленні.

Крім того, було оновлено систему Tapbacks, яка дозволяє реагувати на повідомлення за допомогою ширшого спектру емодзі та стікерів.

Ще однією новою функцією є надсилання повідомлень за розкладом, що дозволяє користувачам створювати повідомлення і встановлювати певний час для його надсилання.

Для покращення комунікації між платформами в iOS 18 також впроваджено підтримку обміну повідомленнями RCS, що покращує взаємодію між користувачами iPhone та Android завдяки таким функціям, як прочитані квитанції, індикатори набору тексту та обмін зображеннями у високій якості.

Оновлення "Центру керування" та "Екрану блокування"

В iOS 18 суттєво змінено дизайн "Центру керування". Це дозволяє використовувати кілька сторінок елементів керування та впроваджує API для сторонніх застосунків, які можуть робити свій внесок в інтерфейс.

Ця гнучкість поширюється і на екран блокування, де користувачі тепер можуть змінити стандартні ярлики камери і ліхтарика на будь-які інші елементи управління на свій вибір, в тому числі зі сторонніх застосунків.

Відзеркалення iPhone та вдосконалення функції SharePlay

Завдяки функції віддзеркалення iPhone користувачі можуть керувати своїм смартфоном безпосередньо з комп'ютера Mac, отримуючи повний доступ до інтерфейсу пристрою. Ця функція також підтримує отримання сповіщень з iPhone на Mac, підвищуючи продуктивність і зв'язок між пристроями Apple.



Тепер можна керувати iPhone з інших пристроїв Apple / Фото Apple

Оновлена функція SharePlay, яка дозволяє користувачам малювати або робити нотатки на екрані в режимі реального часу. Ця функція особливо корисна для технічної підтримки або спільної роботи.

Редизайн програми "Фото"

Apple повністю переробила застосунок "Фотографії" в iOS 18, представивши більш впорядкований макет і нову функцію "Колекції", яка складати фотографії за темами, такими як "Люди і домашні тварини" та "Поїздки" та інше.



iPhone отримав розширені колекції / Фото Apple

Користувачі можуть налаштовувати свою фототеку, закріплювати або переставляти колекції, а також фільтрувати певний вміст, наприклад, скриншоти. Також було вдосконалено функцію пошуку, що полегшує пошук конкретних фотографій за людьми, місцями чи іншими критеріями.

Застосунок "Паролі" та покращена конфіденційність

Вперше в iOS 18 з'явився спеціальний застосунок "Паролі". Ця програма слугує централізованим місцем для керування паролями, ключами та навіть даними Wi-Fi. Додаток синхронізується з пристроями на iOS, macOS та Windows, пропонуючи комплексне рішення для керування паролями.

Що стосується конфіденційності, то в iOS 18 з'явилися такі функції, як блокування застосунків за допомогою Face ID, Touch ID або пароля. Вона також дозволяє користувачам приховувати програми, гарантуючи, що вони не відображатимуться на головному екрані або в результатах пошуку.

Оновлення Safari, Apple Wallet та ігор

У Safari в iOS 18 з'явилися нові "Основні моменти", які підсумовують ключову інформацію з веб-сторінок, а також функція контролю відволікання, яка блокує нав'язливі елементи, такі як спливаючі вікна.



Safari отримав нові функції та можливості / Фото Apple

Застосунок Apple Wallet також зазнав оновлень. З'явився перероблений дизайн квитків на заходи та нові інтеграції з програмами винагород і платіжними опціями.

Для геймерів в iOS 18 з'явився ігровий режим, який оптимізує продуктивність, зменшуючи фонову активність і покращуючи швидкість реакції при роботі з AirPods та ігровими контролерами.



Геймери зможуть активувати ігровий режим / Фото Apple

Доступність і не тільки

iOS 18 додає нові функції доступності, включаючи відстеження руху очей для iPhone та iPad, функцію Music Haptics, яка перетворює звук на вібрації, та голосові комбінації для Siri.

У застосунку "Додому" користувачі тепер можуть надавати обмежений у часі доступ до певних пристроїв, наприклад, дверних замків, і встановлювати бажаний домашній хаб для своїх смарт-пристроїв.

З усіма цими та багатьма іншими функціями iOS 18 надає користувачам безпрецедентний рівень кастомізації та функціональності, що робить її найбільш персоналізованим оновленням Apple на сьогодні.

Що не отримала iOS 18

Найгучнішим оновленням на презентації Apple були функції Apple Intelogence, однак користувачам доведеться ще трохи зачекати. Ще ж і надто, новий iPhone 16 з'явиться на ринку без своїх ключових функцій штучного інтелекту.

Ця затримка стосується і iPhone 15 Pro, який також працюватиме з функціями Apple Intelligence, як тільки вийде відповідне оновлення операційної системи iOS 18.1.

Але iOS 18.1 вже перебуває на стаді бета-тестуванні для розробників, і вона включає перший набір функцій Apple Intelligence.

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Apple підтвердила, що оновлення вийде в жовтні, а функції Apple Intelligence будуть доступні для користувачів таких пристроїв: