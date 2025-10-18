Укр Рус
18 жовтня, 09:09
2

У банківському додатку "Приват24" трапився збій

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Уранці 18 жовтня у додатку "Приват24" стався збій, користувачі стикнулися з проблемами авторизації та оплат.
  • Близько 08:40 робота додатку відновилася, але причини збою залишаються невідомими.

Уранці суботи, 18 жовтня, у банківському додатку "Приват24" трапився збій. Користувачі масово скаржилися на технічні проблеми в застосунку.

Це розпочалося близько 08:00. Деталі повідомляє 24 Канал.

Що відомо про збій у "Приват24"?

Більшість клієнтів бачили сповіщення "Сервер не відповідає" під час спроби авторизації в інтернет-банкінгу. У когось додаток просто не завантажувався.

Окрім того, проблеми спостерігали й з оплатою. На екрані з'являлося повідомлення: "Операцію скасовано".


Технічний збій у "Приват24" / Скриншот 24 Каналу

Близько 08:40 вхід до застосунку знову відбувався безперешкодно. Наразі причини збою в інтернет-банкінгу невідомі.

До слова, раніше складнощі при створенні платежів, оновленні виписки та деяких інших сервісів тимчасово спостерігали вранці 6 вересня.

