Уранці суботи, 18 жовтня, у банківському додатку "Приват24" трапився збій. Користувачі масово скаржилися на технічні проблеми в застосунку.

Це розпочалося близько 08:00. Деталі повідомляє 24 Канал.

Що відомо про збій у "Приват24"?

Більшість клієнтів бачили сповіщення "Сервер не відповідає" під час спроби авторизації в інтернет-банкінгу. У когось додаток просто не завантажувався.

Окрім того, проблеми спостерігали й з оплатою. На екрані з'являлося повідомлення: "Операцію скасовано".



Технічний збій у "Приват24" / Скриншот 24 Каналу

Близько 08:40 вхід до застосунку знову відбувався безперешкодно. Наразі причини збою в інтернет-банкінгу невідомі.

До слова, раніше складнощі при створенні платежів, оновленні виписки та деяких інших сервісів тимчасово спостерігали вранці 6 вересня.

