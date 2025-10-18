У банківському додатку "Приват24" трапився збій
- Уранці 18 жовтня у додатку "Приват24" стався збій, користувачі стикнулися з проблемами авторизації та оплат.
- Близько 08:40 робота додатку відновилася, але причини збою залишаються невідомими.
Уранці суботи, 18 жовтня, у банківському додатку "Приват24" трапився збій. Користувачі масово скаржилися на технічні проблеми в застосунку.
Це розпочалося близько 08:00. Деталі повідомляє 24 Канал.
Що відомо про збій у "Приват24"?
Більшість клієнтів бачили сповіщення "Сервер не відповідає" під час спроби авторизації в інтернет-банкінгу. У когось додаток просто не завантажувався.
Окрім того, проблеми спостерігали й з оплатою. На екрані з'являлося повідомлення: "Операцію скасовано".
Технічний збій у "Приват24" / Скриншот 24 Каналу
Близько 08:40 вхід до застосунку знову відбувався безперешкодно. Наразі причини збою в інтернет-банкінгу невідомі.
До слова, раніше складнощі при створенні платежів, оновленні виписки та деяких інших сервісів тимчасово спостерігали вранці 6 вересня.
Чому раніше не працював Monobank?
Нагадаємо, уранці 16 жовтня недоступним для користувачів став сервіс Monobank. Частина функціоналу перестала працювати через наплив "шукачів лимонів".
На честь святкування перших 10 мільйонів клієнтів банк оголосив акцію, пообіцявши розіграш призів за знайдені "віртуальні лимони" в застосунку.
