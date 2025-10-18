Це розпочалося близько 08:00. Деталі повідомляє 24 Канал.

Що відомо про збій у "Приват24"?

Більшість клієнтів бачили сповіщення "Сервер не відповідає" під час спроби авторизації в інтернет-банкінгу. У когось додаток просто не завантажувався.

Окрім того, проблеми спостерігали й з оплатою. На екрані з'являлося повідомлення: "Операцію скасовано".

Близько 08:40 вхід до застосунку знову відбувався безперешкодно. Наразі причини збою в інтернет-банкінгу невідомі.

Чому раніше не працював Monobank?