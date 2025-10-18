Це розпочалося близько 08:00. Деталі повідомляє 24 Канал.
Що відомо про збій у "Приват24"?
Більшість клієнтів бачили сповіщення "Сервер не відповідає" під час спроби авторизації в інтернет-банкінгу. У когось додаток просто не завантажувався.
Окрім того, проблеми спостерігали й з оплатою. На екрані з'являлося повідомлення: "Операцію скасовано".
Близько 08:40 вхід до застосунку знову відбувався безперешкодно. Наразі причини збою в інтернет-банкінгу невідомі.
Чому раніше не працював Monobank?
- Нагадаємо, уранці 16 жовтня недоступним для користувачів став сервіс Monobank. Частина функціоналу перестала працювати через наплив "шукачів лимонів".
- На честь святкування перших 10 мільйонів клієнтів банк оголосив акцію, пообіцявши розіграш призів за знайдені "віртуальні лимони" в застосунку.