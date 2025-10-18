Это началось около 08:00. Детали сообщает 24 Канал.
Что известно о сбое в "Приват24"?
Большинство клиентов видели оповещение "Сервер не отвечает" при попытке авторизации в интернет-банкинге. У кого-то приложение просто не загружалось.
Кроме того, проблемы наблюдали и с оплатой. На экране появлялось сообщение: "Операция отменена".
Около 08:40 вход в приложение снова происходил беспрепятственно. На данный момент причины сбоя в интернет-банкинге неизвестны.
Почему ранее не работал Monobank?
- Напомним, утром 16 октября недоступным для пользователей стал сервис Monobank. Часть функционала перестала работать из-за наплыва "искателей лимонов".
- В честь празднования первых 10 миллионов клиентов банк объявил акцию, пообещав розыгрыш призов за найденные "виртуальные лимоны" в приложении.