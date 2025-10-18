Это началось около 08:00. Детали сообщает 24 Канал.

Что известно о сбое в "Приват24"?

Большинство клиентов видели оповещение "Сервер не отвечает" при попытке авторизации в интернет-банкинге. У кого-то приложение просто не загружалось.

Кроме того, проблемы наблюдали и с оплатой. На экране появлялось сообщение: "Операция отменена".

Около 08:40 вход в приложение снова происходил беспрепятственно. На данный момент причины сбоя в интернет-банкинге неизвестны.

