Соответствующее видео распространили в TikTok. Об этом пишет 24 Канал.

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Банкомат продолжил работать после вражеской атаки

В сети распространили видео, где человек пользуется банкоматом "Приватбанка" для получения наличных. Далее он отходит и показывает разрушенное здание, где установлен банкомат.

Обстрел не остановил работу банкомата: смотрите видео 360vsesvit/ТикТок

На видео видно, как банкомат несмотря на значительные повреждения продолжил выдавать наличные. В комментариях под видео пользователи восприняли ситуацию с юмором.

"Приватбанк, берем и делаем", – написал человек. "Хочу иметь такие же крепкие нервы, как этот банкомат", – пишет другой. Пользователи также вспомнили про Audi, которая двинулась после удара Шахеда по Харькову.

Напомним, что в ночь на 16 июня в Запорожье прогремели взрывы. По причине воздушного удара произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья. Предварительно, обошлось без пострадавших.