Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение "ПриватБанка" в фейсбуке.

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Что будет недоступно в "ПриватБанке" во время технических работ

У "ПриватБанке" рассказали, что в ночь на 14 июня с 00:05 до 06:30 их команда будет проводить плановые технические работы.

В это время:

операции с карточками и любые платежи будут недоступны;

не будут работать банкоматы и POS-терминалы.

Мы всегда стараемся проводить обновления в ночное время, чтобы минимизировать неудобства. Советуем заблаговременно провести все необходимые операции,

– отметили в банке.

Там также отметили, что эта пауза позволит сервисам банка работать еще стабильнее.

К слову, ранее в "ПриватБанке" из-за технических работ в течение ночи 7 июня не работали банкоматы. Тогда ограничения продолжались с 00:05 до 05:00.