Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис "ПриватБанку" у фейсбуці.

До теми З 1 червня діють нові ліміти на перекази: чого очікувати клієнтам "Приватбанку"

Що буде недоступне у "ПриватБанку" під час технічних робіт

У "ПриватБанку" розповіли, що в ніч на 14 червня з 00:05 до 06:30 їхня команда буде проводити планові технічні роботи.

У цей час:

операції з картками та будь-які платежі будуть недоступні;

не будуть працювати банкомати та POS-термінали.

Ми завжди намагаємось проводити оновлення в нічний час, щоб мінімізувати незручності. Радимо завчасно провести всі потрібні операції,

– зазначили у банку.

Там також наголосили, що ця пауза дозволить сервісам банку працювати ще стабільніше.

До слова, раніше у "ПриватБанку" через технічні роботи впродовж ночі 7 червня не працювали банкомати. Тоді обмеження тривали з 00:05 до 05:00.