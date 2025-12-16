Відомий виробник lidar-радарів для безпілотних авто не витримав кризи й оголосив про банкрутство

Американська компанія Luminar, що спеціалізується на lidar-сенсорах для автопрому, подала заяву про банкрутство за процедурою. Рішення стало підсумком року, позначеного масовими звільненнями, змінами в керівництві, судовими спорами та розривом ключових контрактів.

Luminar офіційно звернулася до суду Південного округу Техасу з заявою про захист від кредиторів за процедурою Chapter 11. У межах цього процесу компанія планує продати свій основний бізнес із розробки lidar-технологій. Паралельно вже укладено угоду про продаж дочірнього підрозділу, який займався напівпровідниками. Хоча Luminar продовжить роботу на час судової процедури, після її завершення компанія фактично припинить існування. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на TechCrunch.

Чому Luminar завершує існування як компанія?

Генеральний директор Luminar Пол Річчі пояснив, що рада директорів дійшла висновку: продаж активів під наглядом суду є оптимальним сценарієм. Компанія заявляє, що прагне зберегти стабільність для клієнтів і партнерів у перехідний період.

Банкрутство стало фінальною точкою складного року для Luminar, яку у 2020 році оцінювали більш ніж у 3 млрд доларів під час виходу на біржу через зворотне злиття. За останні місяці компанія скоротила близько 25% персоналу, що стало другим раундом звільнень за рік. Крім того, з Luminar пішов фінансовий директор, компанія допустила дефолт за кількома кредитами, а Комісія з цінних паперів і бірж США відкрила розслідування.

Як пише The Verge, ситуацію ускладнили й операційні проблеми. Восени Luminar отримала позов про виселення з одного з офісів і достроково вийшла з оренди іншого. Ще серйознішим ударом став розрив контракту з Volvo – найбільшим клієнтом і одним із ранніх інвесторів. Автовиробник скасував п’ятирічну угоду, після чого Luminar подала судовий позов. Водночас претензії до компанії висунув і контрактний виробник lidar-сенсорів.

Окрему роль у подіях відіграє засновник Luminar Остін Рассел. У травні він несподівано залишив посаду CEO після внутрішньої перевірки дотримання кодексу ділової етики, зберігши місце в раді директорів. Уже в жовтні Рассел оголосив про запуск Russell AI Labs і спробував викупити Luminar повністю. Представники нового проєкту підтвердили, що Рассел має намір боротися за активи компанії й під час процедури банкрутства, вважаючи, що її технології все ще мають значний потенціал.

Згідно з судовими документами, Luminar оцінює свої активи в межах від 100 до 500 млн доларів, тоді як зобов’язання становлять від 500 млн до 1 млрд доларів. Серед боргів – близько 10 млн доларів перед Scale AI, яка надавала послуги з розмітки даних, а також понад 1 млн доларів заборгованості перед розробником ПЗ Applied Intuition.