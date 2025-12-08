Перші деталі про новий електроседан стали відомі завдяки реєстраційним даним Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю. У документах зазначено, що BYD Seal 07 EV оснащений електродвигуном потужністю 240 кВт. Окрему увагу привертає встановлений на даху LiDAR-сенсор, який використовує лазерне сканування простору. Такі рішення зазвичай застосовують у системах просунутої допомоги водієві та для підвищення рівня активної безпеки, зокрема запобігання зіткненням. Наявність LiDAR вказує на підготовку моделі до більш розвинених функцій напівавтономного керування в майбутньому. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Ubergizmo.

Що відомо про BYD Seal 07 EV з офіційних документів?

Зовнішність Seal 07 EV виконана в стилі Ocean Aesthetics, який став впізнаваним для останніх моделей BYD. Передня частина має закриту решітку, характерну для електромобілів, вузькі фари та трисекційні повітрозабірники. Ззаду встановлена суцільна світлодіодна смуга на всю ширину кузова з хромованим елементом у верхній частині. Загалом силует виглядає стримано й сучасно, орієнтуючись на покупців, які шукають електроседан із виразним дизайном.

Фото BYD

Як пише Car News China, довжина BYD Seal 07 EV становить 4 995 мм, ширина – 1 910 мм, висота – 1 495 мм, а колісна база – 2 900 мм. За габаритами модель майже повністю повторює плагін-гібридний Seal 07, який уже продається в Китаї, хоча електрична версія виявилась дещо ширшою. Силова установка базується на електромоторі TZ200XYAT, виробленому в Нанкіні, а батарею типу LFP постачає компанія Zhengzhou Fudi Battery Co., Ltd. Дані про ємність акумулятора та запас ходу поки не оприлюднені.

Ціна новинки наразі не названа. Для орієнтиру, гібридний BYD Seal 07 DM-i, який вийшов на китайський ринок у вересні 2025 року, продається за ціною від 18 000 до 23 000 євро. Очікується, що електрична версія буде позиціонуватися в подібному діапазоні, але остаточну вартість виробник оголосить ближче до старту продажів.