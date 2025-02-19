Базовий iPhone 17 виділиться серед усієї лінійки завдяки одному рішенню

Прямо зараз мережа активно обговорює витік нових рендерів майбутньої лінійки iPhone 17, а точніше моделей Pro та Air. Вони мають одну спільну рису в дизайні: прямокутний блок камер, який розтягнули на всю задню панель смартфона. Це схоже на дизайн Google Pixel або старого Xiaomi 11 Ultra, який вийшов у 2021 році, залежно від версії пристрою. Але базовий iPhone 17, здається, буде особливим.

Що відомо

Згідно з чутками, базовий iPhone 17 збереже існуючий дизайн камери, тобто вийде в старому дизайні, тоді як всі інші моделі в лінійці дизайн змінять. Ця інформація надійшла від відомого інсайдера та блогера Джона Проссера, який постійно видає правдиві зливи інформації, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Користувачі розлючені тим, куди Apple збирається інтегрувати рекламу

Проссер випустив відео, у якому показав рендери iPhone 17 Pro та iPhone 17 Air, а потім зробив окремий допис у соцмережі X.

Дещо не згадане у відео, але я хотів би додати: звичайний базовий iPhone 17 продовжує виглядати так само, як базовий iPhone 16. Робіть з цією інформацією, що хочете,

– написав він.

Для компанії не вперше пригальмовувати розвиток найдешевших моделей iPhone. Вона, наприклад, не відразу надала всім смартфонам Dynamic Island замість так званого "чубчика", на якому розташована фронтальна камера та датчики Face ID. Як правило, великі зміни спочатку надходять для моделей Pro і Pro Max, а через рік чи два з'являються і в дешевших версіях.

Цього року, судячи з чуток, ми не отримаємо моделі Plus, а натомість її замінить тонкий Air, який одразу вийде в дизайні з прямокутною камерою.



Рендери iPhone 17 Air та 17 Pro / Фото Ашер Діппс

У кінцевому підсумку це означає, що три з чотирьох моделей iPhone 17 матимуть новий дизайн блоку камери у вигляді горизонтальної смужки, а не квадрата чи вертикальної лінії. Найдешевша модель тим часом залишиться в попередньому дизайні ще мінімум рік.