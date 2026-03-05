Компанія BenQ випустила конкурента нового Apple Studio Display

BenQ анонсувала 27-дюймовий 5K монітор MA270S із глянцевою панеллю та Thunderbolt 4. Модель орієнтована на користувачів Mac і коштує 999 доларів, що робить її альтернативою Apple Studio Display у нижчому ціновому сегменті.

Компанія BenQ розширила лінійку дисплеїв для Mac новою моделлю MA270S – це 27-дюймовий монітор із роздільною здатністю 5K і глянцевим покриттям екрана. Пристрій позиціонується як конкурент Apple Studio Display, але з цінником у 999 доларів. Про це пише The Verge.

Чим MA270S приваблює власників Mac?

Формат 27 дюймів із роздільною здатністю 5120×2880 давно вважається оптимальним для macOS. Саме такі параметри свого часу задала лінійка iMac після переходу на Retina-дисплеї. Серія MA створена з акцентом на точність передачі кольору під час роботи з MacBook.

MA270S підтримує підключення через один кабель Thunderbolt 4, який одночасно передає зображення та забезпечує живлення ноутбука потужністю до 96 Вт. Також передбачено Thunderbolt 4 для послідовного підключення пристроїв, функцію Smart KVM для керування двома системами однією клавіатурою і мишею та режим Picture-by-Picture для одночасного відображення контенту з кількох джерел.

Монітор оснащено панеллю Nano Gloss із нативною 5K-роздільною здатністю, що відповідає щільності пікселів macOS. Це забезпечує чіткий текст, деталізовані зображення та комфорт під час тривалої роботи. Заявлена яскравість становить 500 ніт, охоплення кольорового простору – 99% P3, контрастність – 2000:1.

Окремо реалізовано функцію iKeyboard Control – вона дозволяє змінювати яскравість і гучність безпосередньо з клавіатури MacBook, що наближує досвід використання до нативного рішення Apple.

Як зазначає 9to5mac, дизайн виконаний у стриманому стилі, який поєднується з пристроями екосистеми Apple. Підставка підтримує регулювання по висоті в межах 150 мм, що додає зручності в повсякденній роботі.

Новий глянцевий 5K монітор BenQ MA270S уже доступний у продажу за ціною 999 доларів, пропонуючи характеристики рівня Mac-дисплея менш ніж за тисячу доларів.