Bentley покаже публіці свій старий автомобіль, який реставрували цілих вісім років

Компанія Bentley завершила восьмирічну реставрацію свого першого автомобіля серії T, який десятиліттями був непридатним до використання й, імовірно, іржавів десь на смітнику. Тепер вона нарешті готова показати його людям.

Що ми знаємо про цю машину

Серія T була випущена в 1965 році й була схожа з Rolls-Royce Silver Shadow. На той час бренд Rolls-Royce належав Bentley, а тому T-Series і Silver Shadow виглядали практично ідентично, за винятком решітки радіатора та прикрас на капоті, характерних для кожної марки.

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Обидві моделі уособлювали перехід до уніфікованої конструкції кузова для обох марок. Перший автомобіль серії T, з номером шасі SBH1001, спочатку використовувався як автомобіль для преси, а потім, кілька десятиліть тому, був припаркований на складі. Коли Bentley знайшла його, автомобіль не працював, а весь його салон був відсутній.



Весь салон машини був чомусь знятий / Фото Bentley



Весь салон машини був чомусь знятий / Фото Bentley



Весь салон машини був чомусь знятий / Фото Bentley

Реставрація розпочалася наприкінці 2016 року, коли група учнів Bentley почала знімати обшивку та відновлювати кузов. Реставраційні роботи були призупинені на деякий час, але кілька років тому їх відновили за допомогою експерта-реставратора Bentley P&A Wood, який допомагав у цьому процесі.

За словами представників Bentley, 6,2-літровий двигун V8 був у хорошому стані і потребував лише ретельного технічного обслуговування, перш ніж його можна було запустити знову.

був у хорошому стані і потребував лише ретельного технічного обслуговування, перш ніж його можна було запустити знову. Трансмісія (гідромеханічна, розроблена General Motors) також потребувала незначного ремонту.

Гідравлічна самовирівнююча підвіска, яка використовувала технологію, ліцензовану у Citroën, потребувала більшої роботи. Компанія Bentley повідомила, що систему було капітально відремонтовано і замінено всі гідравлічні шланги.



Bentley T-Series 1965 року в процесі ремонту / Фото Bentley



Bentley T-Series 1965 року в процесі ремонту / Фото Bentley



Bentley T-Series 1965 року в процесі ремонту / Фото Bentley



Bentley T-Series 1965 року в процесі ремонту / Фото Bentley

Оскільки багато необхідних деталей для автомобіля, особливо у випадку з відсутнім інтер'єром, не були легкодоступними, команда знайшла інший автомобіль T-Series, який закінчував свій життєвий цикл. Кожна деталь була ретельно перевірена, аж до використання пряжок ременів безпеки з логотипами Rolls-Royce.

Тепер автомобіль стане частиною колекції спадщини Bentley в штаб-квартирі автовиробника в британському місті Крю.

Відремонтований Bentley T-Series 1965 року / Фото Bentley

Всього було побудовано 1 868 екземплярів першого покоління T-Series, більшість з яких були седанами. У 1966 році було представлено купе, а роком пізніше — кабріолет, але загальний обсяг виробництва цих двох кузовів склав лише 41 штуку. Друге покоління, що отримало назву T2, з'явилося в 1977 році й вироблялося до 1980 року.

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