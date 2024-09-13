Что мы знаем об этой машине

Серия T была выпущена в 1965 году и была схожа с Rolls-Royce Silver Shadow. На то время бренд Rolls-Royce принадлежал Bentley, а потому T-Series и Silver Shadow выглядели практически идентично, за исключением решетки радиатора и украшений на капоте, характерных для каждой марки.

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Обе модели олицетворяли переход к унифицированной конструкции кузова для обеих марок. Первый автомобиль серии T, с номером шасси SBH1001, изначально использовался как автомобиль для прессы, а затем, несколько десятилетий назад, был припаркован на складе. Когда Bentley нашла его, автомобиль не работал, а весь его салон отсутствовал.



Весь салон машины был почему-то снят / Фото Bentley



Весь салон машины был почему-то снят / Фото Bentley



Весь салон машины был почему-то снят / Фото Bentley

Реставрация началась в конце 2016 года, когда группа учеников Bentley начала снимать обшивку и восстанавливать кузов. Реставрационные работы были приостановлены на некоторое время, но несколько лет назад их восстановили с помощью эксперта-реставратора Bentley P&A Wood, который помогал в этом процессе.

По словам представителей Bentley, 6,2-литровый двигатель V8 был в хорошем состоянии и нуждался лишь в тщательном техническом обслуживании, прежде чем его можно было запустить снова.

был в хорошем состоянии и нуждался лишь в тщательном техническом обслуживании, прежде чем его можно было запустить снова. Трансмиссия (гидромеханическая, разработанная General Motors) также нуждалась в незначительном ремонте.

Гидравлическая самовыравнивающаяся подвеска, которая использовала технологию, лицензированную у Citroën, нуждалась в большей работе. Компания Bentley сообщила, что система была капитально отремонтирована и заменены все гидравлические шланги.



Bentley T-Series 1965 года в процессе ремонта / Фото Bentley



Bentley T-Series 1965 года в процессе ремонта / Фото Bentley



Bentley T-Series 1965 года в процессе ремонта / Фото Bentley



Bentley T-Series 1965 года в процессе ремонта / Фото Bentley

Поскольку многие необходимые детали для автомобиля, особенно в случае с отсутствующим интерьером, не были легкодоступными, команда нашла другой автомобиль T-Series, который заканчивал свой жизненный цикл. Каждая деталь была тщательно проверена, вплоть до использования пряжек ремней безопасности с логотипами Rolls-Royce.

Теперь автомобиль станет частью коллекции наследия Bentley в штаб-квартире автопроизводителя в британском городе Крю.

Отремонтированный Bentley T-Series 1965 года / Фото Bentley

Всего было построено 1 868 экземпляров первого поколения T-Series, большинство из которых были седанами. В 1966 году было представлено купе, а годом позже - кабриолет, но общий объем производства этих двух кузовов составил лишь 41 штуку. Второе поколение, получившее название T2, появилось в 1977 году и производилось до 1980 года.

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