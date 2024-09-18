Космічний апарат BepiColombo прислав відео з орбіти Меркурія

Європейське космічне агентство (ЄКА) оприлюднило 90-секундне відео нещодавнього прольоту апарата BepiColombo повз Меркурій. Це рекордне наближення до першої планети Сонячної системи. Відео насправді складається зі 128 зображень, зшитих разом, щоб створити кінематографічний таймлапс.

Меркурій у деталях

BepiColombo здійснив свій четвертий гравітаційний політ до Меркурія 4 вересня, наблизившись до вкритої кратерами поверхні планети на найближчу відстань у 165 кілометрів. Під час свого короткого візиту космічний апарат за допомогою трьох бортових камер моніторингу зробив детальні знімки планети, показавши її таємничі кратери. BepiColombo також уперше чітко побачив південний полюс Меркурія, повідомляють в ESA.

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Перші кілька зображень, показаних на відео, були зроблені за кілька днів і тижнів до прольоту, коли космічний апарат подорожував внутрішньою частиною Сонячної системи в пошуках Меркурія. BepiColombo наблизився до планети з її нічного боку, тому Сонце лише частково освітлювало вкриту кратерами поверхню.

Планета вперше з'являється на відео приблизно через 10 секунд, коли її потривожена метеоритами поверхня виринає з темряви.

Меркурій під час прольоту апарата BepiColombo: відео

Один із кратерів, розмір якого становить близько 155 кілометрів у поперечнику, отримав свою першу назву з нагоди цього прольоту. Міжнародний астрономічний союз назвав кратер Стоддарт, що на честь Маргарет Олрог Стоддарт, художниці з Нової Зеландії, відомої своїми квітковими картинами.

Послідовність фотографій Меркурія, показаних на відео, закінчується приблизно через 24 години, 5 вересня, коли планета з'являється вдалині, поки космічний апарат прощається з нею.

Що відомо про BepiColombo