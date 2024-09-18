Меркурий в деталях

BepiColombo совершил свой четвертый гравитационный полет к Меркурию 4 сентября, приблизившись к покрытой кратерами поверхности планеты на ближайшее расстояние в 165 километров. Во время своего короткого визита космический аппарат с помощью трех бортовых камер мониторинга сделал детальные снимки планеты, показав ее таинственные кратеры. BepiColombo также впервые четко увидел южный полюс Меркурия, сообщают в ESA.

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Первые несколько изображений, показанных на видео, были сделаны за несколько дней и недель до пролета, когда космический аппарат путешествовал по внутренней части Солнечной системы в поисках Меркурия. BepiColombo приблизился к планете с ее ночной стороны, поэтому Солнце лишь частично освещало покрытую кратерами поверхность.

Планета впервые появляется на видео примерно через 10 секунд, когда ее потревоженная метеоритами поверхность выныривает из темноты.

Меркурий во время пролета аппарата BepiColombo: видео

Один из кратеров, размер которого составляет около 155 километров в поперечнике, получил свое первое название по случаю этого пролета. Международный астрономический союз назвал кратер Стоддарт, что в честь Маргарет Олрог Стоддарт, художницы из Новой Зеландии, известной своими цветочными картинами.

Последовательность фотографий Меркурия, показанных на видео, заканчивается примерно через 24 часа, 5 сентября, когда планета появляется вдали, пока космический аппарат прощается с ней.

Что известно о BepiColombo