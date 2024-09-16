Детали отчета

Отчет Национальной академии наук, инженерии и медицины (NASEM) выражает серьезное беспокойство относительно будущего американского космического агентства. Текст был написан группой аэрокосмических экспертов и описывает возможное "пустое будущее" NASA.

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В нем рассматриваются вопросы недофинансирования из-за "уменьшения долгосрочного национального акцента на аэронавтике и гражданском космосе". Более того, проблемы выходят далеко за пределы недостаточного финансирования для выполнения миссий и операций. С этим утверждением согласились и в самом NASA.

Некоторые из основных выводов отчета указывают на проблемные сферы, которые могут повлиять на будущее космического агентства:

Среди них - сосредоточенность на "краткосрочных мероприятиях без должного учета долгосрочных потребностей и последствий", зависимость от "веховых контрактов на закупку услуг" и неэффективность из-за "медленных и громоздких бизнес-операций".

В отчете также выражается обеспокоенность тем, что нынешнее поколение талантов переманивают частные аэрокосмические компании, а следующее поколение инженеров не получает достаточного фундамента знаний из-за недостаточного финансирования государственных школ.

Наконец, в отчете прямо сказано, что инфраструктура NASA "уже давно вышла за пределы своего проектного срока эксплуатации".

Эти и другие вопросы могут привести к еще более серьезным проблемам. Норман Огустин, бывший исполнительный директор Lockheed Martin и ведущий автор отчета, сказал в интервью The Washington Post, что зависимость от частного сектора может еще больше размыть кадровый потенциал NASA, сведя его роль к надзору, а не к решению проблем. Конгресс США мог бы выделить NASA больше средств для преодоления этих вызовов, но эксперты говорят, что это маловероятно.