Сеулом почали курсувати безпілотні мікроавтобуси

З 25 листопада влада Сеула запустила Cheonggye Stream – перший комерційний сервіс із перевезення пасажирів автономним транспортом. Парк сервісу охоплює два електричні мікроавтобуси, кожен з яких здатний перевозити сім пасажирів.

Спершу автономні мікроавтобуси курсуватимуть кільцем протяжністю 5 кілометрів уздовж струмка Чхонгечхон у популярній у туристів розважальній зоні в центрі столиці Південної Кореї. У період запуску поїздка буде безкоштовною, забронювати місце можна в мобільному застосунку.

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На початку грудня сервіс поповниться третім мікроавтобусом, а в першій половині наступного року маршрут буде продовжено. У Сеулі також планують запустити в грудні безкоштовні безпілотні автобуси біля колишньої президентської резиденції "Чонг Ва Де".

Що відомо про систему безпілотних автобусів

Безпілотники були створені стартапом 42dot з розробки автономних технологій, придбаним Hyundai в серпні. За словами представника стартапу, в транспортних засобах використовується система автономного водіння 4-го рівня. Проте всередині перебуватиме водій для страховки, який братиме на себе керування на жвавій ділянці маршруту.

Мікроавтобуси оснащені 12 камерами і шістьма радарними датчиками для зчитування сигналів світлофорів і відстеження в режимі реального часу транспортних засобів, що перебувають поблизу, і пішоходів.

На церемонії запуску сервісу, що відбулася в четвер, були присутні мер Сеула О Се Хун (Oh Se-hoon) і керівники Hyundai і 42dot. У листопаді минулого року в Сеулі запустили перший комерційний сервіс з автономних таксі, а в червні цього року в місті стартував проєкт роботаксі в жвавому районі Каннам.

Влада Сеула розробила дорожню карту, згідно з якою до 2026 року тут буде введено в експлуатацію понад 400 автономних автобусів і таксі, а міська інфраструктура буде підтримувати можливість руху автономного транспорту по всіх дорогах із двома і більше смугами руху.

Уряд Сеула спрямує близько 875 мільйонів доларів на розвиток інфраструктури безпілотних автомобілів і нормативно-правової бази. Також поставлено завдання домогтися комерціалізації автомобілів 4-го рівня автономності до 2027 року.