Сначала автономные микроавтобусы будут курсировать по кольцу протяженностью 5 километров вдоль ручья Чхонгечхон в популярной у туристов развлекательной зоне в центре столицы Южной Кореи. В период запуска поездка будет бесплатной, забронировать место можно в мобильном приложении.

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В начале декабря сервис пополнится третьим микроавтобусом, а в первой половине следующего года маршрут будет продлен. В Сеуле планируют запустить в декабре бесплатные беспилотные автобусы возле бывшей президентской резиденции "Чонг Ва Де".

Что известно о системе беспилотных автобусов

Беспилотники были созданы стартапом 42dot по разработке автономных технологий, приобретенным Hyundai в августе. По словам представителя стартапа, в транспортных средствах используется система автономного вождения 4 уровня. Однако внутри будет водитель для страховки, который будет брать на себя управление на оживленном участке маршрута.

Микроавтобусы оснащены 12 камерами и шестью радарными датчиками для считывания сигналов светофоров и отслеживания в режиме реального времени находящихся поблизости транспортных средств и пешеходов.

На состоявшейся в четверг церемонии запуска сервиса присутствовали мэр Сеула О Се Хун (Oh Se-hoon) и руководители Hyundai и 42dot. В ноябре прошлого года в Сеуле запустили первый коммерческий сервис по автономным такси, а в июне этого года в городе стартовал проект роботокси в оживленном районе Каннам.

Власти Сеула разработали дорожную карту, согласно которой к 2026 году здесь будут введены в эксплуатацию более 400 автономных автобусов и такси, а городская инфраструктура будет поддерживать возможность движения автономного транспорта по всем дорогам с двумя и более полосами движения.

Правительство Сеула направит около 875 миллионов долларов на развитие инфраструктуры беспилотных автомобилей и нормативно-правовой базы. Также поставлена задача добиться коммерциализации автомобилей 4 уровня автономности до 2027 года.

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