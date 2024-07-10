Поряд із Ватиканом розкопали стародавній сад римського імператора Калігули віком 2000 років

Будівельники в Італії виявили 2000-річний сад, який колись належав римському імператору. Травертинові стіни саду виходять на береги Тибру, річки, що пронизує Рим і знаходиться на схід від Ватикану. Руїни були розкопані, коли робітники будували нову естакаду на площі Пьяцца Піа.

Що відомо

Коли археологи розбирали завали, вони знайшли свинцеву водопровідну трубу з таким написом: "C(ai) Cæsaris Aug(usti) Germanici". На гравюрі йдеться про Гая Цезаря Августа Германіка, більш відомого як Калігула (він же "маленький чобіток" – дитяче прізвисько, яке дали йому солдати його батька).

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Виходячи з напису, дослідники вважають, що сад, імовірно, належав сумнозвісному римському імператорові. Калігула був відомий не лише як тиранічний і безжалісний лідер, але й як садист, який принижував свій сенат. Калігула посів трон у 37 році нашої ери, а в 41 році преторіанська гвардія — чиновники, які повинні були його охороняти — вбили імператора.

Цей висновок підтверджується уривком зі стародавнього тексту "Про посольство до Гая", написаного єгипетським філософом Філоном Александрійським. У ньому описується, як Калігула зустрівся з представником євреїв, що мешкали в Олександрії, Єгипет, у великому саду вздовж Тибру. У той час єврейські олександрійці та грецько-олександрійське населення перебували в "кризі, яка проявлялася насильством, бійками та епізодами релігійної нетерпимості". Однак Калігула відкинув прохання євреїв про релігійну автономію, натомість ставши на бік греків.

Алессіо Де Крістофаро, археолог Спеціального управління археології, образотворчого мистецтва та ландшафту, урядової установи в Римі, каже, що знахідка є надзвичайно важливою, оскільки площа Пьяцца Піа знаходиться в тому ж районі, що й Horti Agrippinae, сад Агріппіни Старшої, матері Калігули.

Труба зі згадкою імператора також схожа на іншу подібну, знайдену на початку 1900-х років, на якій написано ім'я Іулії (Юлії) Августи, бабусі Калігули.

Дослідники припускають, що майно було успадковане його батьком, а потім перейшло до матері, Агріппіни Старшої, перед тим, як дісталося самому Калігулі.

Окрім труби, археологи знайшли глиняні плити римської епохи та теракотові фігурки з міфологічними сюжетами, які могли прикрашати дахи будинків.