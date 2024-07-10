Что известно

Когда археологи разбирали завалы, они нашли свинцовую водопроводную трубу с такой надписью: "C(ai) Cæsaris Aug(usti) Germanici". На гравюре говорится о Гае Цезаре Августе Германике, более известного как Калигула (он же "маленький сапожок" – детское прозвище, которое дали ему солдаты его отца).

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Исходя из надписи, исследователи считают, что сад, вероятно, принадлежал печально известному римскому императору. Калигула был известен не только как тиранический и безжалостный лидер, но и как садист, который унижал свой сенат. Калигула занял трон в 37 году нашей эры, а в 41 году преторианская гвардия — чиновники, которые должны были его охранять — убили императора.

Этот вывод подтверждается отрывком из древнего текста "О посольстве к Гаю", написанного египетским философом Филоном Александрийским. В нем описывается, как Калигула встретился с представителем евреев, проживавших в Александрии, Египте, в большом саду вдоль Тибра. В то время еврейские александрийцы и греческо-александрийское население находились в "кризисе, который проявлялся насилием, драками и эпизодами религиозной нетерпимости". Однако Калигула отверг просьбу евреев о религиозной автономии, вместо этого став на сторону греков.

Алессио Де Кристофаро, археолог Специального управления археологии, изобразительного искусства и ландшафта, правительственного учреждения в Риме, говорит, что находка является чрезвычайно важной, поскольку площадь Пьяцца Пиа находится в том же районе, что и Horti Agrippinae, сад Агриппины Старшей, матери Калигулы.

Труба с упоминанием императора также похожа на другую подобную, найденную в начале 1900-х годов, на которой написано имя Иулии (Юлии) Августы, бабушки Калигулы.

Исследователи предполагают, что имущество было унаследовано его отцом, а затем перешло к матери, Агриппины Старшей, перед тем, как досталось самому Калигуле.

Кроме трубы, археологи нашли глиняные плиты римской эпохи и терракотовые фигурки с мифологическими сюжетами, которые могли украшать крыши домов.