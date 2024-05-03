У Німеччині створили крихітних біонічних робо бджіл, які здатні літати роєм

На нещодавній виставці в Ганновері Bionic Learning Network компанії Festo представила свій останній прорив у галузі автономних літальних технологій: BionicBee. Ці мініатюрні роботизовані комахи, найменші з коли-небудь створених Festo, здатні роїтися в тісні формації.

Кожна бджола BionicBee має довжину 220 мм при розмаху крил 240 мм і важить всього 34 г. В купі зі своїми мініатюрними розмірами ці літаючі роботи демонструють чудову координацію та навігаційні здібності, завдяки передовим технологіям.

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Використовуючи сигнали від надширокосмугових якорів, стратегічно розміщених у приміщенні, BionicBee точно орієнтуються в середовищі, забезпечуючи політ без зіткнень. Центральний комп'ютер керує їхньою ройовою поведінкою, визначаючи оптимальні шляхи польоту для збереження цілісності рою.



Рій BionicBee / Фото Festo

При розробці цих роботів-бджіл були використані принципи генеративного дизайну, що дозволило оптимізувати їхню легку конструкцію для забезпечення стабільності та ефективності. Попри компактний розмір, кожна бджола BionicBee містить основні компоненти, такі як безщітковий двигун, сервоприводи для управління крилами, акумулятор і комунікаційні технології.



Кожна окрема бджола технологічно довершена / Фото Festo

Дуже важливо, що команда Festo забезпечує однорідність BionicBee завдяки ретельній збірці та процесам калібрування. Будь-які незначні відмінності в конструкції виявляються і виправляються за допомогою функції автоматичного калібрування, що гарантує стабільну продуктивність і безпечну поведінку рою.



Усі бджоли відкалібровані для однорідної поведінки в рої / Фото Festo

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Політ рою BionicBees на виставці Hannover Messe 2024 продемонстрував потенціал робототехніки, натхненної природою, у промисловому застосуванні. За планами ця розробка обіцяє підвищити ефективність і безпеку в різних секторах.

Рій BionicBee: