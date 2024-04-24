Компанія має намір розпочати їх використання на своїх об'єктах до кінця року, а комерційні продажі заплановані на наступний рік.

А тим часом Boston Dynamics представляє нове покоління роботів Atlas після відправки старих на пенсію

Ілон Маск повідомив, що людиноподібні роботи Optimus вже працюють в лабораторіях Tesla, де вони виконують завдання, адаптовані до виробничих потреб компанії. Він також підтвердив свою впевненість у тому, що продаж людиноподібних роботів з часом стане основною статтею доходів компанії.

Генеральний директор Tesla бачить майбутнє в якому у кожного вдома є робот Tesla Optimus, який виконує багато виробничих та сервісних функцій.

Скільки коштуватиме такий робот?

Раніше Маск зазначав, що в умовах масового виробництва людиноподібний робот Optimus може коштувати клієнтам менше половини ціни електромобіля, що зазвичай становить від 20 000 доларів до 25 000 доларів відповідно до поточної цінової структури Tesla.

Крім того, Маск бачить потенціал ринку від 10 до 20 мільярдів одиниць, що перевищує чисельність населення планети.

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Тим часом компанія Boston Dynamics відправила на пенсію свого мега популярного робота Atlas. Його почали розробляти у 2009 році, хоча використовувалися напрацювання значно раніших проєктів. Загалом Atlas за 11 років сягнув неймовірних успіхів: навчився бігати пересічною місцевість, долати перешкоди і виконувати акробатичні стрибки.

Працюючи над цим роботом компанія зробила чимало відкриттів, які використала в інших проєктах та нових розробках.