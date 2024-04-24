Компания намерена начать их использование на своих объектах до конца года, а коммерческие продажи запланированы на следующий год.

А тем временем Boston Dynamics представляет новое поколение роботов Atlas после отправки старых на пенсию

Илон Маск сообщил, что человекоподобные роботы Optimus уже работают в лабораториях Tesla, где они выполняют задачи, адаптированные к производственным потребностям компании. Он также подтвердил свою уверенность в том, что продажа человекоподобных роботов со временем станет основной статьей доходов компании.

Генеральный директор Tesla видит будущее в котором у каждого дома есть робот Tesla Optimus, который выполняет много производственных и сервисных функций.

Сколько будет стоить такой робот?

Ранее Маск отмечал, что в условиях массового производства человекоподобный робот Optimus может стоить клиентам меньше половины цены электромобиля, что обычно составляет от 20 000 долларов до 25 000 долларов в соответствии с текущей ценовой структурой Tesla.

Кроме того, Маск видит потенциал рынка от 10 до 20 миллиардов единиц, что превышает численность населения планеты.

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Тем временем компания Boston Dynamics отправила на пенсию своего мега популярного робота Atlas. Его начали разрабатывать в 2009 году, хотя использовались наработки значительно более ранних проектов. В общем Atlas за 11 лет достиг невероятных успехов: научился бегать по пересеченной местности, преодолевать препятствия и выполнять акробатические прыжки.

Работая над этим роботом компания сделала немало открытий, которые использовала в других проектах и новых разработках.