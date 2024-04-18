На этот раз на сцену выходит полностью электрическая версия Atlas. Новое видео, которое появилось на YouTube в среду, длится всего 40 секунд, но показывает нам робота, значительно больше похожего на то, что могло бы появиться в наших домах.

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Новый Atlas

Сначала Atlas был задуман как поисково-спасательный робот, и Boston Dynamics утверждает, что новая модель также предназначена для реальных применений. Компания называет Atlas "самым динамичным человекоподобным роботом в мире", и он, определенно, выглядит гибким.

На видео видно, как Atlas лежит на спине и переворачивается на ноги, чтобы подняться в положение стоя. Затем робот поворачивает голову на 180 градусов, а затем туловище. Повороты ног и остальной части тела демонстрируют впечатляющую гибкость и баланс.

Новый робот Atlas: видео

Электрический Atlas выглядит более изящным, чем его предшественник, который слегка напоминал человека в экзокостюме.

Вместо того, чтобы иметь лицо с человеческими чертами, безликая голова Атласа немного напоминает кольцевой фонарь.

Компания изучает новые системы захвата, чтобы убедиться, что Atlas подходит для целого ряда коммерческих нужд. Поэтому можно с уверенностью говорить, что новая модель сможет поднимать и перемещать тяжелые объекты, имеющие разнообразную форму.

Судя по всему, инженеры также не отказались и от способностей предыдущей модели, способной к паркуру.

Компания утверждает, что новый Atlas будет сильнее, чем предыдущий, и уверена, что сможет коммерциализировать своего нового человекоподобного робота.

Atlas может напоминать человеческий форм-фактор, но мы оснащаем робота так, чтобы он двигался наиболее эффективно для выполнения задачи, а не был ограничен человеческим диапазоном движений. Atlas будет двигаться так, что будет превышать человеческие возможности,

– написала Boston Dynamics в своем блоге.

Компания хочет, чтобы ее роботы освободили нас от "скучных, грязных и опасных задач в реальных условиях".

Boston Dynamics далеко не единственная компания, которая работает над человекоподобным роботом. Tesla, конечно, имеет одного в разработке, а также буквально вчера мы услышали о еще одном подвижном роботе под названием Menteebot, которым можно управлять с помощью голосовых команд на естественном языке.