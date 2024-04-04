Як повідомляється, компанія почала досліджувати роботів і електромобілі одночасно, сподіваючись розробити обидва продукти такими, що не потребують втручання людини. Однак якщо про автівки ми роками чули багато зливів та чуток, то про роботів дізнаємося вперше – Apple вдалося зберігати їх у таємниці аж дотепер.

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Робот від Apple

Хоча цей проєкт Apple усе ще перебуває на дуже ранніх стадіях, Bloomberg повідомляє, що компанія вже почала працювати над мобільним роботом, який може слідувати за користувачами по дому, а також має вже готову машину, яка розмішується на столі й може переміщувати свій екран, орієнтуючи його на змінне положення людини в просторі. Це, наприклад, дозволить імітувати рухи голови, а також покращить досвід відеодзвінків.

Оскільки у фінальному варіанті ці роботи повинні мати можливість самостійно пересуватися, щоб слідувати за людиною і виконувати такі дії, як миття посуду, наприклад, компанія також розглядає можливість використання алгоритмів ШІ для навігації. Згідно з повідомленням, за них відповідає група з розробки домашніх пристроїв Apple. До команди також приєднався щонайменше один інженер, який донедавна працював над електромобілями.

Зрозуміло, що роботи не схожі на смартфони чи будь-які інші пристрої, якими ми користуємося щодня. Тож Apple хвилюється, чи заплатять люди високу ціну за пристрої для допомоги по дому. Видання пише, що керівники все ще не можуть дійти згоди щодо того, чи повинна компанія продовжувати працювати над цими проєктами.

Гурман раніше повідомляв, що Apple, можливо, продала свої напрацювання в сфері електромобіля за 100 000 доларів. Компанія, як повідомляється, зосередила всю свою увагу на Vision Pro і нових продуктах для дому, які також включають домашній хаб-пристрій з дисплеєм, що нагадує iPad.