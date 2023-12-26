Результати

Довіру дітей оцінювали шляхом вивчення їхньої подальшої готовності прийняти нові ярлики предметів, надані тим самим співрозмовником.

Виявилося, що незалежно від віку діти готові сприймати інформацію як від людей, так і від роботів, якщо вони не брешуть.

При цьому дошкільнята з молодшої вікової групи скоріше готові вірити знову й знову людині, навіть якщо вона говорила їм неправду, але якщо обманював робот, то довіри йому більше не було.

А ось діти зі старшої групи не вірили однаковою мірою і роботу, і людині, якщо ті їх до цього вже обманули.

Дивіться також Люди відчувають більшу приязнь до "м'яких" роботів і воліють працювати саме з такими

Ми вважаємо, що така вибірковість у соціальному навчанні відображає зростаюче розуміння дітьми раннього віку того, що є надійним джерелом інформації. Дослідження відкриє погляд на розвиток довіри та соціального навчання серед дітей, які зростають поруч із різними джерелами інформації, включно із соціальними роботами,

– пояснив Лі Сяоцянь, науковий співробітник Сінгапурського університету технологій та дизайну.

Результати вказують на швидкі зміни в розвитку дітей, які покладаються на характеристики співрозмовників, щоб вирішити, кому довіряти. Розуміння таких тонкощів необхідне в нашу цифрову епоху, коли діти піддаються впливу величезної кількості інформації в інтернеті, частина якої не перевірена і дедалі частіше генерується штучним інтелектом. Здатність оцінювати надійність джерела стає важливою навичкою в розвитку критичного мислення.