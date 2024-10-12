Блогер розтрощив свій скажено дорогий McLaren у прямому ефірі, поки зазирав у телефон

Популярний стример Джек Доерті проїхався на своєму автомобілі McLaren за 200 000 доларів під час прямої трансляції, але в якийсь момент відволікся на телефон. У результаті – розбита машина і бан на сервісі прямих трансляцій Kick.

Як це було

Що найперше ви будете робити, потрапивши в автомобільну аварію? А опинившись після цього в лікарні? Звісно ж, знімати все на відео й негайно публікувати у соцмережах, ймовірно, подумав Джек Доерті. Саме тому в нас тепер є детально зафільмовані події – від моменту аварії та ледь не перших секунд після неї до його перебування в госпіталі, де блогер та його друзі не вилазять зі смартфонів навіть під час надання медичної допомоги, як показує стаття Vice.

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Хоча немає жодних свідчень, що ця аварія є підставною, щоб зібрати перегляди та лайки, ми вже не раз були свідками подібних ходів знаменитостей, які таким чином набирають додаткову популярність. Крім того, Доерті добре відомий своїми витівками: раніше його водій в'їхав у машину поліції (і це, звісно ж, потім потрапило в одне з відео на YouTube), його охоронець ударив когось із друзів іншої блогерки, Корінни Копф, а у 2022-му він сам побився з таким же забіякою на прізвисько N3on. У 2023-му стимерка Наталія Рейнольдс звинуватила його в тому, що він за допомогою маніпуляцій та грумінгу схиляв деяких творців OnlyFans до підписання з ним контрактів, при чому одній з них було 17 років, що змусило його чекати до її 18-річчя. Схоже звинувачення висував і сам N3on: за його словами, він навмисно давав дівчатам занадто велику кількість алкоголю, щоб змусити підписати контракти.

Навряд чи ми колись дізнаємось, чи була це навмисна задумка задля чергового відео, яке вже вийшло на його каналі, зібравши більше лайків, ніж усе, що він випустив за останні чотири місяці.

20-річний інфлюенсер з майже 15 мільйонами підписників купив цей McLaren минулого року. 5 жовтня він їхав з іншим фігурантом відео, який фільмував усе на камеру. У роликах, опублікованих шматками пізніше, видно, що на вулиці туман і йде дощ, однак водій – Джек Доерті – тримає досить високу швидкість. У якийсь момент автомобіль починає заносити і він врізається в металеве огородження, встановлене вздовж дороги.

Момент аварії можна побачити в одному з роликів: відео

Пізніше в мережі з'явилося ще одне відео, в якому видно, що відбувалося відразу після аварії, оскільки в записі вище відсутній певний відрізок. Можна побачити, що до розбитого McLaren підбігають інші водії, які проїжджали повз і зупинилися, щоб допомогти. Доерті просить одного з них швидше розбити вікно, оскільки всередині салону вже збирається дим. Його витягують з автомобіля, він оглядає пошкодження, а потім цікавиться, чи в порядку його друг. У цей час він ні на секунду не припиняє знімати себе та машину.

Відсутній відрізок з першого відео: відео

Уся ця ситуація підняла велику хвилю суперечок. Здебільшого користувачі засуджували Доерті за користування смартфоном за кермом. Це не могло не дійти до модераторів стримінгового сервісу, де велася трансляція аварії. Повідомляється, що Kick заблокував акаунт Догерті, заявивши, що "не потурає незаконній діяльності".

Це далеко не перший досвід Доерті в автокатастрофах. Раніше він розбив гольф-кар і позашляховик. Відеозаписи обох інцидентів, звісно ж, були розміщені в інтернеті.