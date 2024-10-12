Как это было

Что в первую очередь вы будете делать, попав в автомобильную аварию? А оказавшись после этого в больнице? Конечно же, снимать все на видео и немедленно публиковать в соцсетях, вероятно, подумал Джек Доэрти. Именно поэтому у нас теперь есть подробно отснятые события – от момента аварии и чуть ли не первых секунд после нее до его пребывания в госпитале, где блогер и его друзья не вылезают из смартфонов даже во время оказания медицинской помощи, как показывает статья Vice.

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Хотя нет никаких доказательств, что эта авария является подставной, чтобы собрать просмотры и лайки, мы уже не раз были свидетелями подобных ходов знаменитостей, которые таким образом набирают дополнительную популярность. Кроме того, Доэрти хорошо известен своими выходками: ранее его водитель въехал в машину полиции (и это, конечно же, потом попало в одно из видео на YouTube), его охранник ударил кого-то из друзей другого блогера, Коринны Копф, а в 2022-м он сам подрался с таким же забиякой по прозвищу N3on. В 2023-м стимерка Наталья Рейнольдс обвинила его в том, что он с помощью манипуляций и груминга склонял некоторых создателей OnlyFans к подписанию с ним контрактов, причем одной из них было 17 лет, что заставило его ждать до ее 18-летия. Похожее обвинение выдвигал и сам N3on: по его словам, он намеренно давал девушкам слишком большое количество алкоголя, чтобы заставить подписать контракты.

Вряд ли мы когда-то узнаем, была ли это преднамеренная задумка ради очередного видео, которое уже вышло на его канале, собрав больше лайков, чем все, что он выпустил за последние четыре месяца.

20-летний инфлюенсер с почти 15 миллионами подписчиков купил этот McLaren в прошлом году. 5 октября он ехал с другим фигурантом видео, который снимал все на камеру. В роликах, опубликованных кусками позже, видно, что на улице туман и идет дождь, однако водитель – Джек Доэрти – держит достаточно высокую скорость. В какой-то момент автомобиль начинает заносить и он врезается в металлическое ограждение, установленное вдоль дороги.

Момент аварии можно увидеть в одном из роликов: видео

Позже в сети появилось еще одно видео, в котором видно, что происходило сразу после аварии, поскольку в записи выше отсутствует определенный отрезок. Можно увидеть, что к разбитому McLaren подбегают другие водители, которые проезжали мимо и остановились, чтобы помочь. Доэрти просит одного из них быстрее разбить окно, поскольку внутри салона уже собирается дым. Его вытаскивают из автомобиля, он осматривает повреждения, а потом интересуется, в порядке ли его друг. В это время он ни на секунду не прекращает снимать себя и машину.

Отсутствующий отрезок из первого видео: видео

Вся эта ситуация подняла большую волну споров. В основном пользователи осуждали Доэрти за пользование смартфоном за рулем. Это не могло не дойти до модераторов стримингового сервиса, где велась трансляция аварии. Сообщается, что Kick заблокировал аккаунт Доэрти, заявив, что "не потакает незаконной деятельности".

Это далеко не первый опыт Доэрти в автокатастрофах. Ранее он разбил гольф-кар и внедорожник. Видеозаписи обоих инцидентов, конечно же, были размещены в интернете.