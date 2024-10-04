Мужчина по имени Майкл, вероятно, сейчас нисколько не жалеет, что сделал выбор в пользу Rivian, а не Tesla, ведь поток воды, болота и бешеного ветра пронес его пикап где-то "100-150 футов", что равняется 30-45 метрам, но единственный ремонт, в котором тот сейчас нуждается, – это хороший душ, пишет Jalopnik.

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Владелец машины говорит, что припарковал свой электропикап в четверг вечером, а когда вернулся за ним в субботу, обнаружил, что тот стоит не там, где должен. В видео, размещенном на Facebook и TikTok, блогер Джошуа Винсент Сауэр показал машину и даже открыл ее, чтобы показать, что внутри все в полном порядке.

Автомобиль полностью облеплен то ли болотом, то ли глиной снаружи. Майкл также показал другое видео на своем смартфоне, которое было снято где-то сразу после того, как R1T нашелся, чтобы продемонстрировать, что сначала все было еще хуже, просто часть грязи уже засохла и начала отпадать.

Когда Майкл отыскал автомобиль, он обнаружил, что дверные ручки открываются, а значит электричество все еще есть. Мужчина сел за руль, ожидая каких-то сюрпризов, но пикап "загрузился, как ни в чем не бывало". Он поехал к ближайшей зарядной станции, а затем "ездил по городу, и пока не заметил никаких проблем".

Это весьма хороший результат, если не сказать идеальный, ведь машина столкнулась с мощной стихией. В видео мы также можем увидеть большие разрушения, который претерпела та местность, где стоял пикап Rivian, и где другие автомобили пострадали значительно больше. В то время как автомобиль, работающий на топливе, скорее всего, был бы разрушен вместе со своим двигателем, а по крайней мере некоторые электрокары могли бы столкнуться с возгоранием батарей от контакта с водой, Rivian все еще функционирует. Как это возможно? Что ж, компания говорит, что ее аккумуляторы защищены от затопления герметизацией.

Хотя под всей грязью может скрываться кружево из мелких царапин от камней и веток, которые столкнулись с кузовом, все выглядит так, как будто ремонт вообще не нужен.