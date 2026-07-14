У Росії перестали працювати Google, Apple і GitHub

Російські користувачі 14 липня зіткнулися з новою хвилею обмежень у мережі. Масштабні збої зачепили пошук Google, ресурси Apple та Samsung, а найбільшого удару зазнала платформа GitHub. Попри відсутність офіційних заяв від уряду та регуляторів, ситуація нагадує планомірне відключення західних технологій.

Масштаби цифрового колапсу

Близько 10:00 за московським часом (наразі збігається з часом в Україні) сервіси моніторингу почали фіксувати сотні скарг. Найскладніша ситуація з GitHub: з'єднання обривається у 96 відсотках випадків. Це критично для тамтешньої ІТ-індустрії, адже платформа є головним сховищем відкритого коду у світі, пише 24 Канал, який помітив, як росіяни скиглять у соцмережах та ЗМІ.

Сайт Apple також став практично недоступним для росіян.

Пошуковик Google працює вибірково, демонструючи збої на рівні 25 – 26 відсотків, хоча супутні сервіси на кшталт пошти чи документів поки тримаються.

Окремі проблеми помітили й у Samsung, де понад 21 відсоток запитів до сервісів смартфонів та телевізорів завершується помилкою.

Чому GitHub став головною мішенню?

Географія збоїв охоплює найбільші міста: Москву, Санкт-Петербург, Новосибірськ та Челябінськ. Російські експерти наголошують, що через іноземні IP-адреси всі ресурси відкриваються без проблем. Це підтверджує теорію про те, що російська влада використовує технічні засоби блокування для фільтрації трафіку.

Хоча "Роскомнадзор" раніше запевняв, що не обмежує доступ до платформи, поточна ситуація свідчить про зворотне. Технічні фахівці на форумах припускають, що регулятор знову вдався до якихось дій, намагаючись примусово витіснити західні платформи на користь місцевих аналогів.

Що це означає для ринку?

Варто зазначити, що попри обмеження головної сторінки пошуку, інші сервіси Google, такі як Photos, Gmail та Google Play, продовжують функціонувати. Проте для розробників блокування GitHub стає фатальним, оскільки вони не можуть отримати доступ до репозиторіїв та синхронізувати код.

Російські провайдери, зокрема "Мегафон" та "Ростелеком", демонструють різні результати: у когось сайти ще вантажаться дуже повільно, а у когось з'єднання скидається миттєво.

Ситуація з Apple та Samsung додає незручностей звичайним користувачам, які втратили доступ до офіційної документації чи оновлень, але наслідки не будуть критичними.

Поки влада зберігає мовчання, росіянам залишається лише використовувати VPN, який дозволяє обходити ці цифрові бар'єри. Схожі прецеденти з Telegram показують, що такі "збої" часто перетворюються на офіційні блокування, що тривають роками.