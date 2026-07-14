Масштабы цифрового коллапса

Около 10:00 по московскому времени (в настоящее время совпадает со временем в Украине) сервисы мониторинга начали фиксировать сотни жалоб. Самая сложная ситуация с GitHub: соединение обрывается в 96 процентах случаев. Это критично для местной ИТ-индустрии, ведь платформа является главным хранилищем открытого кода в мире, пишет 24 Канал, который заметил, как россияне жалуются в соцсетях и СМИ.

Сайт Apple также стал практически недоступен для россиян.

Поисковик Google работает с перебоями, демонстрируя сбои на уровне 25–26 процентов, хотя сопутствующие сервисы, такие как почта или документы, пока работают.

Отдельные проблемы заметили и в Samsung, где более 21 процента запросов к сервисам смартфонов и телевизоров заканчиваются ошибкой.

Почему GitHub стал главной мишенью?

География сбоев охватывает крупнейшие города: Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Челябинск. Российские эксперты отмечают, что через иностранные IP-адреса все ресурсы открываются без проблем. Это подтверждает теорию о том, что российские власти используют технические средства блокировки для фильтрации трафика.

Хотя "Роскомнадзор" ранее уверял, что не ограничивает доступ к платформе, текущая ситуация свидетельствует об обратном. Технические специалисты на форумах предполагают, что регулятор вновь прибег к каким-то мерам, пытаясь принудительно вытеснить западные платформы в пользу местных аналогов.

Что это означает для рынка?

Стоит отметить, что, несмотря на ограничение доступа к главной странице поиска, другие сервисы Google, такие как Photos, Gmail и Google Play, продолжают функционировать. Однако для разработчиков блокировка GitHub становится фатальной, поскольку они не могут получить доступ к репозиториям и синхронизировать код.

Российские провайдеры, в частности "Мегафон" и "Ростелеком", демонстрируют разные результаты: у кого-то сайты по-прежнему загружаются очень медленно, а у кого-то соединение обрывается мгновенно.

Ситуация с Apple и Samsung доставляет неудобства обычным пользователям, лишившимся доступа к официальной документации или обновлениям, но последствия не будут критическими.

Пока власти хранят молчание, россиянам остается только использовать VPN, который позволяет обходить эти цифровые барьеры. Подобные прецеденты с Telegram показывают, что такие "сбои" часто превращаются в официальные блокировки, длящиеся годами.