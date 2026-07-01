Blue Origin перебудує стартовий комплекс після аварії New Glenn

Компанія Джеффа Безоса відмовилася від відновлення зруйнованого стартового комплексу у попередньому вигляді. Натомість Blue Origin переходить на нову гібридну схему та посилену версію ракети, щоб відновити польоти вже до кінця цього року.

Космічна компанія Джеффа Безоса Blue Origin ухвалила стратегічне рішення не відновлювати стартовий майданчик LC-36 у Флориді в його колишньому вигляді після руйнівного вибуху ракети New Glenn. Як повідомляє CNBC, замість цього комплекс повністю модернізують під нову гібридну схему запусків та значно потужнішу конфігурацію носія, щоб повернутися до польотів уже до кінця цього року.

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Що відомо про масштабну аварію та її наслідки?

Масштабна аварія сталася 28 травня 2026 року під час статичного вогневого випробування повністю зібраної ракети New Glenn, яка готувалася до свого четвертого польоту (перший старт відбувся у січні 2025 року). До цього інциденту компанія планувала здійснити до 12 запусків у 2026 році, зазначає TechCrunch.

Спалах від вибуху був настільки сильним, що його зафіксували на відстані понад 160 кілометрів, повідомляє Space.com. Вибухова хвиля вщент знищила вежу блискавковідводу, транспортер-установник та гідроциліндри. Водночас паливне господарство, інтеграційний корпус, вежа доступу до ракети та водонапірна система залишилися неушкодженими.

Люди під час інциденту не постраждали. Також уціліли супутники угруповання Amazon, які просто не встигли встановити на ракету. За словами Джеффа Безоса, компанії "дуже пощастило", адже в сусідньому ангарі перебував інший прискорювач New Glenn, який уже двічі літав у космос – уламки дивом оминули його.

Наслідки катастрофи ліквідували в рекордні терміни. Завдяки залученню будівельної бригади та 400 одиниць важкої техніки, уламки ракети повністю прибрали з майданчика всього за 9 днів, пише SpaceNews.

Від 7×2 до 9×4: як зміниться ракета New Glenn?

Замість відновлення старої версії, Blue Origin готує стартовий комплекс під нову, значно посилену модифікацію ракети. Перехід на конфігурацію 9X4 кардинально змінює її характеристики порівняно з попередньою версією 7X2:

Вантажопідйомність: Посилена версія зможе виводити на низьку навколоземну орбіту (LEO) до 70 тонн вантажу замість колишніх 45 тонн.

Посилена версія зможе виводити на низьку навколоземну орбіту (LEO) до 70 тонн вантажу замість колишніх 45 тонн. Двигуни: Перший ступінь отримає 9 двигунів BE-4 (замість 7), а другий – 4 двигуни BE-3U (замість 2).

Перший ступінь отримає 9 двигунів BE-4 (замість 7), а другий – 4 двигуни BE-3U (замість 2). Головний обтічник: Ширина обтічника корисного навантаження збільшиться з 7 до 8,7 метра, що дозволить запускати значно більші габаритні вантажі.

Ці дані підтверджує видання Space.com.

Що передбачає нова гібридна схема запусків?

Щоб прискорити повернення до польотів, Blue Origin впроваджує нову гібридну горизонтально-вертикальну архітектуру (ConOps). Раніше ступені ракети збирали горизонтально, а потім гігантський транспортер-установник везти її на майданчик. Оскільки відновити цей складний агрегат швидко неможливо, компанія змінює процес:

Ступені ракети, як і раніше, стикуватимуть горизонтально в ангарі та доставлятимуть до стартового столу.

На майданчику спеціальний кран підніматиме носій у вертикальне положення.

Стикування на майданчику: Інтеграція корисного навантаження тепер відбуватиметься безпосередньо на стартовому майданчику у вертикальному положенні, а не в інтеграційному корпусі.

Такий підхід не лише дозволить відновити запуски вже за шість місяців після аварії, а й суттєво збільшить частоту (каденс) майбутніх стартів. Паралельно компанія будує другий стартовий майданчик LC-36B на мисі Канаверал, який одразу адаптують під нову гібридну схему та важку версію 9X4.

Як аварія вплине на місячну програму NASA?

Через травневий вибух у NASA серйозно розглядали можливість відокремити (decouple) місячний посадковай модуль Blue Moon від ракети New Glenn. Проте керівництво Blue Origin запевняє, що потреби в цьому немає, а графік запусків залишається в силі:

На початку наступного року: запуск робототехнічного модуля Mark 1 (місія «Moon Base 1»).

запуск робототехнічного модуля Mark 1 (місія «Moon Base 1»). У середині року: запуск прототипу Mark 2 для місії Artemis 3.

запуск прототипу Mark 2 для місії Artemis 3. Пізніше того ж року: запуск другого модуля Mark 1, який має доставити на Місяць ровер NASA VIPER для пошуку водяного льоду.

Важливо! Готовність посадкового апарату Blue Moon є критичною для NASA, оскільки висадку астронавтів у межах місії Artemis 3 заплановано на кінець 2027 року. Через затримки у розробці конкурентного корабля Starship від SpaceX, космічне агентство повторно оцінює готовність обох проєктів, щоб гарантувати повернення американців на Місяць.

Попри аварію ракети, розробка самого місячного модуля просувається успішно. Нещодавно його двигун BE-7 успішно пройшов безперервне вогневе випробування тривалістю 41 хвилину, що є абсолютним рекордом.

Швидка реакція Blue Origin на кризу та перехід на потужнішу ракету свідчать про гнучкість компанії Джеффа Безоса. Якщо новий план спрацює, це дозволить уникнути критичних затримок як для супутників Amazon, так і для місячних амбіцій США.