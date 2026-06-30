Що не так із надважкими ракетами?

Як повідомляє видання SpaceNews із посиланням на звіт аналітиків The Aerospace Corp., створення занадто великих носіїв – це цілком реальна загроза. Йдеться про надважкі ракети (Super Heavy Lift, або SHL), здатні виводити на орбіту від 50 тонн вантажу. Серед них – уже робочі Falcon Heavy та SLS, а також перспективні Starship, New Glenn 9×4 та китайські Long March 9 і 10.

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Хоча гіганти обіцяють економію на масштабах, експерти бачать чітку межу. За нею кожен додатковий кілограм вантажу ставатиме лише дорожчим через складність обслуговування, тривалу підготовку та операційні виклики.

Дослідники порівнюють великі космічні ракети з легендарним двопалубним літаком Airbus A380. Він став інженерним шедевром, але комерційним провалом. Величезні витрати на експлуатацію зробили його неконкурентоспроможним порівняно з меншими та гнучкішими лайнерами.

У космосі діють схожі правила. Надмірний масштаб приносить складність, знижує гнучкість та часто призводить до того, що корисна площа ракети просто гуляє порожнечею.

Чи є взагалі попит на таких гігантів?

Попереджувальним сигналом уже став досвід використання Falcon Heavy від SpaceX. Цю ракету запустили у 2018 році, але з того часу вона літала лише 12 разів.

Автори дослідження вказують на дві головні проблеми:

Falcon Heavy має такий самий об'єм вантажного відсіку, як і значно менша Falcon 9, що обмежує запуск габаритних конструкцій.

Ринки, здатні повністю завантажити такі потужності, досі не сформувалися.

Що врятує надважкі ракети?

Аналітики виділяють кілька потенційних сфер для використання гігантів:

розгортання масштабних супутникових мереж зв'язку;

створення орбітальних дата-центрів;

космічна сонячна енергетика.

Окрім інтернет-супутників, жодного з цих ринків сьогодні фізично не існує.

Тому першим реальним рятівним колом для надважких ракет стане саме розгортання мегасузір'їв на кшталт Starlink. Наявність власного великого замовника (як у SpaceX чи Blue Origin) дає цим компаніям величезну перевагу.

Якщо ж ринок не встигне за технологіями, космічні гіганти ризикують повторити долю Airbus A380 – залишитися красивими, але збитковими пам'ятниками інженерній думці.