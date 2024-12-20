Що таке Bluesky: особливості соцмережі та поради для новачків

Bluesky перетворився з нішевої платформи з доступом за інвайтами на яскраву соціальну мережу з понад 15 мільйонами користувачів. Завдяки своїм унікальним функціям та можливостям кастомізації, вона пропонує свіжий погляд на взаємодію в Інтернеті.

Спочатку Bluesky привернула увагу своєю простотою, але відтоді еволюціонувала, включивши в себе такі знайомі функції, як прямі повідомлення, закріплені пости та обмін короткими відео, розповідає 24 Канал.

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Слід додати, що Bluesky вирізняється інноваційними інструментами, такими як кастомні алгоритми, розширені налаштування модерації та унікальні опції кастомізації, що дають користувачам більше можливостей контролювати свій досвід роботи в соціальних мережах.

Ось що ви можете робити в Bluesky

Налаштуйте свою стрічку

Платформа пропонує стрічку фоловерів, яку можна налаштувати так, щоб показувати або приховувати відповіді, репости, цитати постів і зразки власних стрічок. Це дозволяє користувачам точно налаштувати свій досвід, щоб зосередитися на повідомленнях від конкретних акаунтів.

Крім того, стрічки відповідей можна сортувати за уподобаннями, наприклад, за найстарішими, найновішими або найбільш вподобаними відповідями, а також доступні експериментальні функції, як-от вкладені стрічки у стилі Reddit.

Створюйте та використовуйте кастомні стрічки

Bluesky представляє користувацькі кастомні стрічки, які дозволяють курувати вузькоспецифічний контент. Ці стрічки можуть бути зосереджені на чому завгодно, від фотографій котів до відстеження ефективності ваших власних дописів. Доступ до цих стрічок дуже простий:

Натисніть на іконку меню і виберіть "Стрічки". Шукайте або переглядайте кастомні стрічки. Перегляньте та збережіть ті, що вам сподобалися, у своєму особистому списку.

Ці канали також можна закріпити на головному екрані для швидкого доступу.

Стартовий пакет (Starter Pack)

Стартові пакети (списки або розділи) – це кураторські списки акаунтів, згруповані за темами або напрямами. Хоча їх не можна шукати в Bluesky, користувачі можуть знайти їх у зовнішніх каталогах або за посиланнями, якими поділилися інші користувачі.

Натиснувши на кнопку "Слідкувати за всіма" у верхній частині Стартового пакету, ви миттєво додасте акаунти зі списку до вашої мережі.

Створити власний Starter Pack дуже просто, інструкції доступні на платформі Bluesky.

Користувацькі домени для дескрипторів

Використовуючи переваги федеративного дизайну, Bluesky дозволяє користувачам прикріплювати власні доменні імена до своїх ручок. Ця функція персоналізації вимагає володіння доменом і певних технічних налаштувань, але додає унікальний штрих до вашого профілю.

Розширена модерація за допомогою ярликів

Bluesky покращує модерацію контенту за допомогою сторонніх маркувальників, які позначають дописи та акаунти для різних цілей. Ці мітки можуть фільтрувати контент, приховувати небажані дописи або додавати інформаційні бейджі.

Користувачі можуть керувати мітками через меню налаштувань, пристосовуючи їх до конкретних потреб, наприклад, для виявлення криптовалютних шахраїв або для гри в текстові ігри.

Паролі додатків для сторонніх інструментів

Для користувачів, які віддають перевагу стороннім додаткам для доступу до API Bluesky, паролі додатків забезпечують безпечну інтеграцію без використання постійних облікових даних. Ці паролі можна налаштувати, щоб надати або обмежити доступ до певних функцій, наприклад, прямих повідомлень.

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Динамічний соціальний досвід

Поєднання кастомізації, інструментів, орієнтованих на користувача, та інноваційних функцій виділяє Bluesky серед сучасних соціальних платформ. Незалежно від того, чи хочете ви взаємодіяти зі спільнотами, досліджувати кастомні алгоритми або керувати своєю стрічкою, Bluesky надає вам всі можливості.