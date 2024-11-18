Чому користувачі схвильовані

Проблема виникла через штучний інтелект, а точніше той факт, що людям не подобається, що їхні твіти раптом стали джерелом навчальних даних для ШІ Grok Ілона Маска. Компанія Bluesky, яка різко зросла після виборів у США, заявила в п'ятницю, що не буде тренувати генеративний ШІ на публікаціях своїх користувачів, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційну сторінку Bluesky.

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Ця заява різко контрастує з політикою X та навіть Meta, яка може використати Threads для навчання власного ШІ Llama. Ймовірно, не випадково заява Bluesky з'явилася в той самий день, коли набули чинності нові умови надання послуг X, що дозволяють стороннім партнерам тренуватися на повідомленнях користувачів соцмережі.

Багато художників і творців знайшли свій дім на Bluesky, і ми чуємо їхнє занепокоєння з приводу того, що інші платформи тренуються на їхніх даних. Ми не використовуємо ваш контент для навчання генеративного ШІ і не маємо наміру цього робити,

– написали розробники Bluesky.

У наступному дописі з'явилося уточнення, в яких сферах і для яких цілей застосовують ШІ. Компанія каже, що він залучений лише для модерації контенту і формування стрічки Discover (аналог рекомендацій, який можна додати в стрічку лише за бажанням).

Bluesky використовує штучний інтелект для модерації контенту, що допомагає нам сортувати пости і захищати людей-модераторів від шкідливого контенту. Жодна з цих систем не є системою генеративного ШІ, навченою на користувацькому контенті,

– йдеться в повідомленні.

Однак не все так просто, адже в цьому випадку мова йде лише про власне використання користувацьких даних. Bluesky – маленька компанія, яка не володіє великими капіталами, тому ніхто й не очікував, що вона оголосить про розробку власного ШІ. Однак політика використання сайту, яка диктує, що сторонні особи можуть вилучати з платформи, не перешкоджає OpenAI, Google та іншим компаніям, що розробляють генеративні моделі, сканувати її дані. Компанія пояснює це відкритим і публічним характером платформи.

Емілі Лю, прессекретарка Bluesky, сказала: "Ми хотіли б зробити все можливе, щоб сторонні організації поважали згоду користувачів, і активно обговорюємо в команді, як цього досягти". Таким чином наразі компанія покладається лише на добру волю розробників ШІ, але збирається якимось чином заблокувати несанкціоноване зчитування даних у соцмережі.

Bluesky швидко росте

Нагадаємо, Bluesky за останні кілька днів досяг нової позначки в кількості користувачів, після того, як лише за один день на платформі зареєструвався цілий мільйон людей. Тоді компанія оголосила про поріг у 15 мільйонів користувачів. Наступного дня офіційна сторінка повідомила, що "зростання не сповільнюється". Цієї ночі, 18 листопада, було оголошено про досягнення позначки у 19 мільйонів користувачів.

Аналітична компанія SimilarWeb повідомила, що сплеск реєстрацій у Bluesky збігся зі сплеском деактивації акаунтів X. Компанія виявила, що "понад 115 000 американських відвідувачів деактивували свої сторінки" лише 7 листопада – більше, ніж у "будь-який попередній день перебування Ілона Маска на посаді".