У Великій Британії ШІ Стів може стати першим цифровим депутатом парламенту

Штучний інтелект не лише запускає програмні застосунки, генерує текст чи зображення, зовсім скоро він може дебютувати на політичній арені. І це не чергова серія Чорного дзеркала, а реальність в якій перебувають жителі Великої Британії.

Виборці можуть віддати свої голоси за "ШІ Стіва" – цифрового кандидата представником якого в парламенті буде підприємець і політичний діяч Стіва Ендакотта, який бореться за місце в британському парламенті.

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Як все це взагалі працює?

ШІ-аватар Стів балотується як незалежний кандидат, а на його веб-сайті виборці можуть взаємодіяти з ним через генеративний портал зі штучним інтелектом: подавати політичні пропозиції, потенційно формуючи його політичну платформу. Цей підхід забезпечує зворотний зв'язок і залучення виборців у режимі реального часу.

Авжеж цифрова природа Стіва має певні обмеження. Як комп'ютерна програма, він не може брати участь у фізичній політичній діяльності, наприклад, відвідувати мітинги чи зустрічі. Щоб заповнити цю прогалину, Стів Ендакотт, як представник ШІ Стіва, буде відвідувати ці заходи і фізично представляти ШІ в парламенті.



ШІ Стів має шанс стати першим цифровим депутатом / Скриншот 24 Каналу

Створенням ШІ Стіва займалася компанія Neural Voice, яку очолює Ендакотт. Він планує використовувати ШІ Стіва для збору та аналізу інформації від виборців. ШІ Стів буде аналізувати розмови з виборцями та представляти політичні питання "валідаторам" – звичайним людям, які висловлюють свої проблеми та вподобання.

Ендакотт зобов'язується узгоджувати свої голоси в парламенті з уподобаннями, зібраними штучним інтелектом, навіть якщо вони відрізняються від його особистих поглядів.

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Стратегія Ендакотта віддзеркалює стратегію багатьох американських політиків, які використовують ШІ для реклами та залучення громадськості. Однак він пішов далі, позиціонуючи ШІ як невід'ємну частину своєї кампанії, навіть дозволивши виборцям обирати самого ШІ.

Якщо ШІ Стів буде обраний, Ендакотт продовжить діяти як фізичний представник свого цифрового колеги