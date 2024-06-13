Избиратели могут отдать свои голоса за "ИИ Стива" – цифрового кандидата представителем которого в парламенте будет предприниматель и политический деятель Стива Эндакотта, который борется за место в британском парламенте.

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Как все это вообще работает?

ИИ-аватар Стив баллотируется как независимый кандидат, а на его веб-сайте избиратели могут взаимодействовать с ним через генеративный портал с искусственным интеллектом: подавать политические предложения, потенциально формируя его политическую платформу. Этот подход обеспечивает обратную связь и привлечение избирателей в режиме реального времени.

Конечно, цифровая природа Стива имеет определенные ограничения. Как компьютерная программа, он не может участвовать в физической политической деятельности, например, посещать митинги или встречи. Чтобы заполнить этот пробел, Стив Эндакотт, как представитель ИИ Стива, будет посещать эти мероприятия и физически представлять ИИ в парламенте.



ИИ Стив имеет шанс стать первым цифровым депутатом / Скриншот 24 Канала

Созданием ИИ Стива занималась компания Neural Voice, которую возглавляет Эндакотт. Он планирует использовать ИИ Стива для сбора и анализа информации от избирателей. ИИ Стив будет анализировать разговоры с избирателями и представлять политические вопросы "валидаторам" – обычным людям, которые выражают свои проблемы и предпочтения.

Кстати, Эндакотт обязуется согласовывать свои голоса в парламенте с предпочтениями, собранными искусственным интеллектом, даже если они отличаются от его личных взглядов.

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Стратегия Эндакотта отражает стратегию многих американских политиков, которые используют ИИ для рекламы и привлечения общественности. Однако он пошел дальше, позиционируя ИИ как неотъемлемую часть своей кампании, даже позволив избирателям выбирать самого ИИ.

Если ИИ Стив будет избран, Эндакотт продолжит действовать как физический представитель своего цифрового коллеги