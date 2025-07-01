Археологи знайшли унікальну 3200-річну броню – вона одна з найстаріших у Європі

Команда археологів виявила в Моравії, що в Чехії, рідкісну броню воїна, вік якої оцінюють від 3200 до 3800 років. Цей артефакт із бронзового віку є одним із найстаріших зразків захисного спорядження в Європі, а його і стан збереження дозволяють розкрити нові деталі про військові традиції того часу.

Артефакт датується приблизно 1800-1600 роками до нашої ери. Він належить до раннього бронзового віку і є одним із найстаріших зразків кістяної броні в Європі. Знахідка була зроблена під час розкопок на території, де колись проживали представники унетицької культури, відомої своїм розвитком металургії та складними поховальними традиціями, інформує 24 Канал з посиланням на Archaeology Mag.

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Броня складається з численних пластин, виготовлених із кістки, ймовірно, великої рогатої худоби. Ці пластини були ретельно оброблені та з'єднані між собою, утворюючи міцний нагрудник, який захищав тулуб воїна. За словами дослідників, вага броні могла досягати кількох кілограмів, але її конструкція забезпечувала достатню гнучкість для рухів у бою.

Це свідчить про високий рівень майстерності стародавніх ремісників, адже створення такого спорядження вимагало значного часу та навичок.

Бронзовий вік – це період в історії, коли люди почали використовувати бронзу для виготовлення зброї та інструментів, приблизно з 3300 до 1200 років до нашої ери в Європі. У цей час війни та конфлікти між племенами були поширеними, тому захист, подібний до знайденої броні, відігравав важливу роль.

Ця броня була знайдена в похованні, ймовірно, високопоставленого воїна чи вождя, адже поруч з останками виявили бронзові прикраси та зброю, що вказує на особливий статус покійного.



Знахідки поруч з похованням / Фото Музей міста Брно

Науковці припускають, що броня могла використовуватися не лише для захисту в бою, а й як символ влади чи престижу в суспільстві. Її збереження є винятковим, адже органічні матеріали, такі як кістка, рідко витримують тисячоліття без руйнування.



Місце виявлення знахідки / Фото Музей міста Брно

Дослідження броні триває, і археологи планують провести детальний аналіз, щоб визначити точний вид кістки, техніку обробки та можливі сліди використання в бою. Ця знахідка може пролити світло на військові технології та соціальну структуру унетицької культури, а також на торгівельні чи культурні зв'язки з іншими регіонами Європи того часу.

До речі, раніше у Перу знайшли місто віком 3500 років, яке з'єднувало узбережжя та Анди. Місто розташоване на висоті 600 метрів над рівнем моря та має центральну кругову структуру, що підкреслює його стратегічну важливість для обміну товарами та ідеями.