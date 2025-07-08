Унікальна знахідка в провінції Барранка, привернула увагу світової наукової спільноти. Археологи на чолі з Рут Шейді представили місто Пеніко, яке, ймовірно, виникло між 1800 та 1500 роками до нашої ери. Ця знахідка може змінити уявлення про розвиток ранніх суспільств у регіоні, розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Загадка Пеніко: ключ до розуміння стародавнього світу

Дослідники вважають, що Пеніко було важливим торговельним вузлом, який з'єднував різні культури – від узбережжя Тихого океану до гірських районів Анд та навіть тропіків Амазонки. Місто розташоване на схилі пагорба на висоті близько 600 метрів над рівнем моря, що робить його стратегічно важливим пунктом для обміну товарами та ідеями. Дронові зйомки показали центральну кругову структуру на терасі пагорба, оточену залишками будівель із каменю та глини.

Цікаво, що Пеніко має схожість із містом Карал, найдавнішою відомою цивілізацією в Америці, розташованою лише за 27 кілометрів на захід. На думку вчених, Пеніко могло виникнути після занепаду Карала через кліматичні зміни.



Модель знайденого міста / Скриншот з відео Reuters

Це відкриває нові питання про міграцію та адаптацію стародавніх суспільств до природних викликів. Дослідження Карала, яке датується 3000-1800 роками до нашої ери, показує, що регіон був колискою урбанізації в Америці, а Пеніко може бути частиною цього культурного комплексу.



Структура в Пеніко / Скриншот з відео Reuters

Місто, ймовірно, було засноване в той самий період, коли в інших частинах світу – у Месопотамії та Азії – розквітали ранні цивілізації. Це підкреслює глобальний контекст знахідки та важливість Перу як одного з осередків людської історії.

Нагадаємо, що нещодавно обличчя жінки кам’яної доби відтворили через 10 тисяч років після її смерті. Дослідження показало, що жінка мала блакитні або світлі очі та "проміжний" тон шкіри, що відрізняє її від інших мешканців мезоліту.