Спільнота дизайнерів занепокоєна: Affinity, популярний графічний софт, може перейти на модель підписки. Після того як Canva придбала компанію, офіційний сайт і форум Affinity раптово зникли, а на їхньому місці з’явилося загадкове повідомлення: “Creative freedom is coming”.

Одна з найпопулярніших альтернатив Adobe – Affinity – опинилася в центрі суперечок. Після того як платформа Canva у 2024 році придбала розробника програми, користувачі помітили тривожні зміни: на офіційному сайті більше не можна придбати програму, а форуми підтримки раптово закрилися без пояснень. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на TechRadar.

Що відбувається з Affinity після покупки Canva?

На сайті Affinity з’явився короткий напис "Creative freedom is coming", який викликав хвилю здогадок. Багато хто вважає, що це натяк на перехід до моделі підписки – подібної до тієї, яку використовує Adobe.

Дизайнери в соцмережах і на Reddit описують ситуацію як хаотичну. Один користувач написав, що "втратив десятиліття підтримки програмного забезпечення та дизайну", інший зізнався, що "має відчуття, ніби знову доведеться відмовитись від улюбленої програми".

Зникнення можливості одноразової купівлі програм Affinity багато хто сприйняв як попередження. Хоча після придбання у 2024 році Canva майже не змінювала цінову політику, зараз користувачі побоюються, що компанія почне інтегрувати Affinity у власну екосистему – з підпискою, AI-функціями та хмарним зберіганням.

Ходять чутки, що майбутнє оновлення "Affinity 3" може отримати інструменти штучного інтелекту від Canva, щоб скласти конкуренцію Adobe Firefly. Оптимісти вбачають у цьому нові можливості для творчості, але скептики бояться, що Affinity втратить професійність і стане ще одним масовим інструментом для аматорів.

Попри обіцянки Canva зберегти "чесне ціноутворення", нинішня таємничість компанії лише посилює недовіру. Для багатьох дизайнерів Affinity був останнім острівцем без підписок, і перспектива його зникнення здається втратою цілого десятиліття незалежного софту.

Що вміє Adobe Premiere для iPhone та iPad?

Компанія Adobe запустила Premiere для iOS, який позиціонується як мобільний інструмент професійного рівня. Додаток має багатодоріжкову таймлінію з необмеженою кількістю шарів відео, аудіо та тексту, а також базові функції редагування – обрізання кліпів, накладання звуку та синхронізацію субтитрів. У бібліотеці доступні безкоштовні креативні матеріали для роботи.

На відміну від десктопного Premiere Pro, який коштує від 23 долари на місяць, мобільна версія доступна без підписки. Додаткові можливості – кредити на використання ШІ та розширене хмарне сховище Creative Cloud – пропонуються за окрему плату.