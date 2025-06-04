Бета-версія вже доступна
Adobe виконує свою обіцянку, озвучену в лютому, представивши мобільну версію Photoshop для Android-пристроїв. Це бета-реліз, який з'явився приблизно через чотири місяці після запуску додатка для iPhone. Нова програма надає доступ до багатьох звичних функцій, оптимізованих для мобільних екранів, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.
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- Користувачі отримують основні інструменти Photoshop для комбінування та змішування зображень, такі як виділення, шари та маски.
- Особливий акцент зроблено на інтеграції нових можливостей, що працюють на базі рушія Firefly для генеративного штучного інтелекту, зокрема функції Generative Fill, яка дозволяє легко додавати або трансформувати елементи у візуальних проєктах.
- Серед інших доступних інструментів – Tap Select для швидкого видалення або заміни частин зображення, Spot Healing Brush для усунення недоліків, а також інструменти Remove та Clone Stamp для уточнення зображень.
- Точні виділення можливі завдяки функціям Object Select і Magic Wand.
- Також передбачено контроль над шарами та ефектами за допомогою розширених режимів накладання та коригувальних шарів.
- Додатково програма пропонує доступ до бібліотеки безкоштовних ресурсів Adobe Stock.
Adobe випускає Photoshop для Android / Фото Adobe
Доступність та вимоги до пристроїв
Протягом початкового бета-періоду всі можливості додатка будуть безкоштовними. Наразі невідомо, як довго триватиме бета-тестування та якою буде вартість передплати після його завершення. Додаток містить навчальні матеріали для багатьох нових функцій, включаючи можливості генеративного ШІ.
- Застосунок Photoshop (Beta) доступний для пристроїв, що працюють під управлінням Android 11 або пізніших версій.
- Для встановлення потрібен мінімум 6 ГБ оперативної пам'яті, хоча для оптимальної продуктивності рекомендовано 8 ГБ або більше.
Adobe заявляє про плани додати більше можливостей до додатка найближчим часом.
Adobe випускає Photoshop для Android / Фото Adobe
Компанія прагне залучити нових користувачів, особливо молодь, яка активно використовує телефони для творчості, а також зробити сервіс доступнішим для тих, хто вже працює з Photoshop на мобільних пристроях.
Варто зазначити, що версія для iPhone була запущена одразу як з безкоштовними, так і з платними функціями, а також інтегрується з веб-версією Photoshop за певну плату. Терміни появи такої інтеграції на Android поки невідомі.