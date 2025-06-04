Бета-версія вже доступна

Adobe виконує свою обіцянку, озвучену в лютому, представивши мобільну версію Photoshop для Android-пристроїв. Це бета-реліз, який з'явився приблизно через чотири місяці після запуску додатка для iPhone. Нова програма надає доступ до багатьох звичних функцій, оптимізованих для мобільних екранів, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Користувачі отримують основні інструменти Photoshop для комбінування та змішування зображень, такі як виділення, шари та маски.

Особливий акцент зроблено на інтеграції нових можливостей, що працюють на базі рушія Firefly для генеративного штучного інтелекту, зокрема функції Generative Fill, яка дозволяє легко додавати або трансформувати елементи у візуальних проєктах.

Серед інших доступних інструментів – Tap Select для швидкого видалення або заміни частин зображення, Spot Healing Brush для усунення недоліків, а також інструменти Remove та Clone Stamp для уточнення зображень.

Точні виділення можливі завдяки функціям Object Select і Magic Wand.

Також передбачено контроль над шарами та ефектами за допомогою розширених режимів накладання та коригувальних шарів.

Додатково програма пропонує доступ до бібліотеки безкоштовних ресурсів Adobe Stock.



Adobe випускає Photoshop для Android / Фото Adobe

Доступність та вимоги до пристроїв

Протягом початкового бета-періоду всі можливості додатка будуть безкоштовними. Наразі невідомо, як довго триватиме бета-тестування та якою буде вартість передплати після його завершення. Додаток містить навчальні матеріали для багатьох нових функцій, включаючи можливості генеративного ШІ.

Застосунок Photoshop (Beta) доступний для пристроїв, що працюють під управлінням Android 11 або пізніших версій.

Для встановлення потрібен мінімум 6 ГБ оперативної пам'яті, хоча для оптимальної продуктивності рекомендовано 8 ГБ або більше.

Adobe заявляє про плани додати більше можливостей до додатка найближчим часом.



Adobe випускає Photoshop для Android / Фото Adobe

Компанія прагне залучити нових користувачів, особливо молодь, яка активно використовує телефони для творчості, а також зробити сервіс доступнішим для тих, хто вже працює з Photoshop на мобільних пристроях.

Варто зазначити, що версія для iPhone була запущена одразу як з безкоштовними, так і з платними функціями, а також інтегрується з веб-версією Photoshop за певну плату. Терміни появи такої інтеграції на Android поки невідомі.