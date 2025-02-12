Спочатку функція Generative Video була представлена як Generative Extend у бета-версії відеоредактора Premiere Pro, повідомляє 24 Канал. Вона дозволяла додавати невеликі фрагменти на початку або в кінці відео.

А тим часом Сем Альтман прокоментував пропозицію Маска про покупку OpenAI за 97 мільярдів доларів

Тепер з’явився окремий інструмент Generate Video, який створює відео на основі текстового опису або статичного зображення. Також користувачам доступні опції для налаштування стилю, вибору ракурсу камери, її руху та відстані до об'єкта.

Спочатку генератор підтримував відео у роздільній здатності 720p, а тепер – у 1080p при 24 кадрах на секунду.

Максимальна довжина згенерованого відео становить 5 секунд, а процес створення займає від 90 секунд.

Adobe також працює над двома додатковими версіями системи: одна буде пропонувати відео з нижчою роздільною здатністю для концептуальних ідей, а інша — підтримуватиме генерацію у 4K.

Обидві версії мають з’явитися найближчим часом.

Також компанія оновила розділ сайту Firefly, який об'єднує всі інструменти генеративного ШІ. Покращено інтерфейс користувача, а також інтеграцію з додатками Creative Cloud, такими як Photoshop, Premiere Pro та Express, що спрощує редагування створеного контенту.

Крім того, Adobe розпочала бета-тестування функції Scene to Image, яка дозволяє використовувати тривимірні об'єкти або ескізи як вхідні дані для генерації зображень. Вперше ця технологія була представлена у жовтні під назвою Project Scenic.

Ще один новий інструмент, Translate Audio and Video, підтримує переклад із понад 20 мов зі збереженням оригінального голосу.

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Платформа Adobe Firefly тепер доступна за підпискою. Тариф Firefly Standard за 9.99 долара на місяць надає 2 000 "кредитів", чого вистачає на генерацію до 20 п’ятисекундних відео у 1080p.

Firefly Pro, вартістю від 29.99 долара, пропонує 7 000 "кредитів", що дозволяє створити до 70 відео.

Для підписників Firefly також доступна необмежена обробка растрової та векторної графіки.