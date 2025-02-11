До чого прагне OpenAI

Перехід на власні чипи дозволить OpenAI зменшити залежність від NVIDIA та її графічних процесорів. Навіть якщо компанія не замінить їх повністю, диверсифікація повинна піти на користь. Повідомляється, що розробник ChatGPT, найпопулярнішого чат-бота світу, досяг певного успіху на цьому шляху, але якихось конкретних даних про потужність майбутньої технології наразі немає. Очевидно, що для того, щоб зробити постачання від NVIDIA непотрібними, новий чип повинен бути якщо й не кращим, то хоча б рівним за потужністю в обробці ШІ, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт CNBC.

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Отож, згідно з повідомленнями ЗМІ, компанія штучного інтелекту знаходиться на стадії завершення проєктування нового кремнію. Якщо розробку спіткає мінімальна кількість проблем і відхилень, то OpenAI зможе відправити свій власний чип для його збірки на фабриках TSMC ще в першій половині року.

TSMC, як очікується, використає у виробництві свою 3-нанометрову технологію, а також "архітектуру систолічного масиву в парі з високошвидкісною пам'яттю (HBM), яку NVIDIA використовує для своїх графічних процесорів для штучного інтелекту". Оскільки прямо зараз активно освоюється технологія двох нанометрів, то можна впевнено говорити про те, що з часом OpenAI переведе свої процесори на новий стандарт, щоб підвищити потужність та енергоефективність.

Хоча новий процесор спочатку буде відігравати обмежену роль, згодом масштаби будуть зростати. Врешті його основним завданням буде запуск найпотужніших моделей ШІ.

Очевидно, що на шляху реалізації планів OpenAI може виникнути чимало перешкод. Крім того, це потребуватиме мільйонів і мільйонів доларів. Але компанія нещодавно отримала значну підтримку від японської корпорації SoftBank, а також отримає величезну вигоду від проєкту Stargate, на який виділили 500 мільярдів доларів. Тож навряд чи вона не зможе дозволити собі такі витрати.

На жаль, немає жодних гарантій, що перше тестування буде успішним і зрівняється з NVIDIA. Невдача означатиме необхідність повторного тестування й доопрацювання технології.

Назву нового чипа OpenAI поки не оголошує. Відомо, що якийсь внесок у його створення зробила компанія Broadcom, хоча що саме й у яких об'ємах вона робила, невідомо. Broadcom – американська компанія, що є проєктувальником, виробником і глобальним постачальником широкого спектра напівпровідникових та інфраструктурних програмних продуктів. Її рішення широко застосовуються на ринку центрів даних, комп'ютерних мереж, програмного забезпечення, широкосмугового зв’язку, бездротового зв’язку, зберігання даних та промисловості.

Нарешті, у звітах згадується, що масове виробництво хочуть почати з 2026 року.