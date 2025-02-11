Що пропонує Маск

Як пишуть американські ЗМІ, Ілон Маск очолює консорціум інвесторів, який оголосив про подання на розгляд ради директорів OpenAI пропозицію в розмірі 97,4 мільярда доларів за "всі активи" компанії. Тим часом сама OpenAI, яка стоїть за найпопулярнішим штучним інтелектом ChatGPT, прямо зараз працює над реструктуризацією, щоб відійти від свого початкового некомерційного статусу й перетворитися в повноцінну компанію, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Варто зазначити, що для Маска, який тепер має власну компанію з розробки штучного інтелекту xAI, всі останні рішення OpenAI були приводом для критики. Йому не подобається, що вона рухається до так званого універсального ШІ (AGI), не подобається відхід від початкової місії "служіння людству" та перехід до комерційних цілей, дратує отримання інвестицій від таких гігантів, як Microsoft та багато іншого. Він навіть подав позов до суду, щоб зупинити перехід, але поки що це результату не дало.

Тому тепер він, не зумівши в 2018 році стати на чолі OpenAI й узяти над нею контроль, пробує зробити це знову іншим способом – купити за майже 100 мільярдів доларів. Якщо вам здається, що десь ви це вже бачили, то це практично повторення історії з Twitter, яким після приходу Маска стало майже нестерпно користуватися. Чи може щось подібне статися з OpenAI та її головним продуктом?

Сем Альтман запевняє, що ні. По-перше, він негайно й публічно заявив, що не зацікавлений у продажу компанії:

Ні, дякую, але ми купимо твіттер за 9,74 мільярда доларів, якщо хочеш,

– пожартував Альтман на своїй сторінці в X.

По-друге, згідно зі звітом WSJ, Альтман повідомив співробітникам компанії, що рада директорів рішуче дає зрозуміти, що вона не зацікавлена ​​в пропозиції Маска.

Як повідомляє Reuters, до консорціуму, очолюваного Маском, входять його стартап xAI, Baron Capital Group, Emanuel Capital та інші. Серед цього списку також є Джо Лонсдейл, співзасновник урядового підрядника Palantir, який займається розробкою стелс-технологій. Арі Емануель, генеральний директор розважальної компанії Endeavor, також приєднався до групи через свій інвестиційний фонд.

В xAI ми живемо за тими цінностями, які, як мені пообіцяли, будуть у OpenAI. Ми зробили Grok з відкритим початковим кодом і поважаємо права творців контенту. Настав час для OpenAI повернутися до відкритого вихідного коду, орієнтованого на безпеку, яким він колись був. Ми подбаємо про те, щоб це сталося,

– каже Маск.

Якби така угода відбулася, то компанія Маска xAI, котра нещодавно залучила 6 мільярдів інвестицій при оцінці в 40 мільярдів, цілком могла б об'єднатися з OpenAI, поєднавши потужності обох компаній. У xAI є новий суперкомп'ютер, заснований на тисячах графічних процесорів NVIDIA.

Хоча нам усім хотілося б, щоб хоч хтось відібрав Twitter у Маска, це навряд чи станеться, оскільки слова Альтмана були жартом, а Маск навряд чи відмовиться він соцмережі, яка дає йому можливість говорити будь-які нісенітниці й не бути заблокованим назавжди. На цю пропозицію мільярдер відповів лише одним словом, назвавши Альтмана "шахраєм".

Маск, як відомо, купив Twitter у 2022 році за 44 мільярди, ледве зібравши на нього гроші. Остання оцінка, проведена в жовтні 2024 року, свідчила, що компанія, котра тепер зветься X.com, втратила 75% своєї вартості. Інвестори залишилися без очікуваного прибутку, банки не змогли повернути свої гроші й тепер шукають шляхи виходу з ситуації – наприклад, продати ці борги. Тож не зовсім зрозуміло, чому інвестори тепер довіряють Маску в пропонованій угоді ціною, що більш ніж удвічі перевищує ціну угоди про купівлю Twitter.

Чому OpenAI переходить до комерційної структури

OpenAI стверджує, що її реструктуризація має важливе значення для довголіття компанії та можливості доступу до капіталу. Компанія заявила, що якщо вона залишить свою неприбуткову структуру такою, як є, то не зможе витримати конкуренцію у висококонкурентному світі інновацій у сфері ШІ. OpenAI заявила, що планує провести реструктуризацію до 2026 року.

Варто також зазначити, що нещодавно OpenAI стала центром проєкту Stargate, який передбачає 500 мільярдів доларів на розвиток ШІ у США, зобрема розбудову мережі центрів обробки даних. Компанія Маска xAI не є частиною цієї угоди і не отримає ні копійки з цих грошей. Тож цілком імовірно, що ця пропозиція з'явилася саме зараз не просто так.