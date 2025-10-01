Компанія Adobe запустила Premiere для iOS, який позиціонується як мобільний інструмент професійного рівня. Додаток має багатодоріжкову таймлінію з необмеженою кількістю шарів відео, аудіо та тексту, а також базові функції редагування – обрізання кліпів, накладання звуку та синхронізацію субтитрів. У бібліотеці доступні безкоштовні креативні матеріали для роботи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Adobe.

Що вміє новий мобільний Premiere?

Серед ключових інновацій – інструмент очищення мови, який відокремлює голоси від шумів, та автоматичне створення субтитрів із можливістю вибору стилю. Користувачі можуть експортувати відео у форматі 4K HDR і публікувати його в соцмережах одним натисканням. Крім того, завдяки інтеграції з генеративною платформою Firefly можна створювати звукові ефекти та інші креативні ресурси прямо в додатку.

Як заявляє видання MacRumors, проєкти з iPhone чи iPad можна без конвертації переносити в настільну версію Premiere Pro. Новий застосунок замінить Premiere Rush – підтримка останнього припиниться 30 вересня 2026 року, а поточні користувачі зможуть працювати з ним лише на пристроях, де він уже встановлений.

На відміну від десктопного Premiere Pro, який коштує від 23 долари на місяць, мобільна версія доступна без підписки. Додаткові можливості – кредити на використання ШІ та розширене хмарне сховище Creative Cloud – пропонуються за окрему плату.

Premiere для iPhone вже можна завантажити з App Store по всьому світу. Версія для Android перебуває у розробці.

Що вміє Adobe Photoshop для Android?

Варто нагадати, що Adobe також випустила новий мобільний додаток Photoshop для Android, який включає функції на базі генеративного штучного інтелекту Firefly.

Користувачі отримують основні інструменти Photoshop для комбінування та змішування зображень, такі як виділення, шари та маски. Особливий акцент зроблено на інтеграції нових можливостей, що працюють на базі рушія Firefly для генеративного штучного інтелекту, зокрема функції Generative Fill, яка дозволяє легко додавати або трансформувати елементи у візуальних проєктах. Серед інших доступних інструментів – Tap Select для швидкого видалення або заміни частин зображення, Spot Healing Brush для усунення недоліків, а також інструменти Remove та Clone Stamp для уточнення зображень.