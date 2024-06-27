CATL успішно випробувала 4-тонний електричний літак з передовою акумуляторною технологією

CATL, провідний світовий виробник акумуляторів для електромобілів, успішно випробував 4-тонний електричний літак, що живиться від своєї передової батареї з надвисокою щільністю енергії – до 500 Вт-год/кг на елемент.

У квітні на Шанхайському автосалоні компанія CATL представила свою нову конденсовану батарею, яка демонструє вражаючу щільність енергії до 500 Вт-год/кг на елемент. Ця інновація обіцяє зробити революцію в електрифікації пасажирських літаків.

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Працюючи у співпраці з Китайською корпорацією комерційних літаків (COMAC), минулого літа CATL створила авіаційний підрозділ для проєктування і розробки цивільних літаків і компонентів, включаючи двигуни і пропелери.

Випробування електролітака

Нещодавній успішний випробувальний політ 4-тонного електричного літака демонструє швидкий прогрес CATL. Голова компанії Робін (Зенг) Юцін (Robin Yuqin) оголосив про плани запустити 8-тонний комерційний електричний літак з дальністю польоту 2000-3000 км до 2027 або 2028 року.

Він підтвердив, що цей літак буде використовувати нову батарею високої щільності CATL, що робить його життєздатним для далеких перельотів і придатним для приватних і бізнес-джетів.

Про автівки не забули

Крім авіації, CATL вдосконалює свої акумуляторні технології, розробляючи натрій-іонні акумулятори наступного покоління. Ці батареї обіцяють нижчу вартість, довший термін служби та покращену продуктивність при низьких температурах, і потенційно можуть бути випущені на ринок вже наступного року. За словами Зенга, ці нові батареї вже досягли 7 балів за шкалою продуктивності CATL від 1 до 10.

За даними південнокорейської дослідницької компанії SNE Research, CATL продовжує лідирувати на ринку акумуляторів для електромобілів, на її частку припадає понад 37% ринку за перші чотири місяці 2024 року.

Чи існує кросовер, який споживає небагато пального? Це рідкість, але буває. Середня витрата пального SUZUKI S-CROSS 2024 року становить від 4,9 літра на 100 кілометрів шляху залежно від трансмісії та типу приводу – передній чи повний.

До теми Яке майбутнє чекає на електричні автомобілі

Щоб підтримувати своє зростання, CATL планує розширити свою глобальну присутність двома додатковими закордонними заводами на додаток до шести вже запланованих у Німеччині, Таїланді, Угорщині, Індонезії та двох у США у партнерстві з Ford і Tesla.