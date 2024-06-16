Подорож Factorial Energy в інновації твердотільних акумуляторів почала набирати значних обертів минулого року. На виставці CES 2023 компанія у співпраці зі Stellantis представила свій твердотільний елемент ємністю 100 А-год.

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До жовтня 2023 року Factorial відправила свої перші зразки глобальним автомобільним партнерам, доставивши понад 1 000 елементів лише Mercedes-Benz.

На останньому етапі компанія Factorial відправила Mercedes-Benz перші 106-Ah B-зразки, що є значним прогресом у процесі тестування і розробки. Це важливе досягнення, адже фактично це перша оголошена поставка твердотільних акумуляторних елементів зразка B світовому автомобільному виробнику.



Нові батареї продовжать дальність поїздки електромобілів / Фото Factorial Energy

Хоча термін "оголошена" залишає місце для можливості того, що інші елементи зразка B були відвантажені, але не розголошуються публічно, прогрес Factorial залишається помітним.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не "китаєць", а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

Важливе тестування

В автомобільній промисловості акумуляторні елементи та інші компоненти проходять суворий багатоетапний процес тестування і розробки, просуваючись від А-зразків до D-зразків, перш ніж досягти повноцінного виробництва.

А-зразки – це початкові робочі прототипи повнорозмірних комерційних елементів.

В-зразки – це більш зрілі прототипи, які піддаються більш суворим випробуванням. Наразі компанія Factorial зосереджена на інтеграції зразків B у модулі та акумуляторні батареї для всебічного тестування та оптимізації.

У твердотільних батареях Factorial використовується запатентована технологія Factorial Electrolyte System Technology (FEST).

Батарея містить літій-металевий анод, квазітвердий електроліт і катод високої ємності. Використання легкого металевого літію дозволяє цим батареям досягати щільності енергії до 391 Вт-год/кг, що значно перевищує межу в 300 Вт-год/кг, встановлену для літій-іонних технологій поточного покоління, і більш ніж удвічі перевищує ємність типових літій-залізо-фосфатних (LFP) акумуляторів.



Схематичний склад батареї FEST / Фото Factorial Energy

Крім того, квазітвердий електроліт підвищує безпеку порівняно з рідкими електролітами, що використовуються в літій-іонних батареях.



Акумуляторна батарея FEST / Фото Factorial Energy

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Кінцевою метою Factorial є розробка акумуляторів, здатних забезпечити пробіг транспортного засобу понад 966 кілометрів на одному заряді від батареї ємністю 90 кВт-год. Ці батареї розроблені так, щоб бути приблизно на 30% легшими і меншими, ніж звичайні літій-іонні батареї, забезпечуючи значні переваги в ефективності та продуктивності транспортного засобу.

Крім того, батареї FEST спроєктовані таким чином, що їх можна виробляти на існуючому обладнанні для виробництва літій-іонних батарей з мінімальними модифікаціями, що полегшує виробникам перехідний період.