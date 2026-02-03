Великий адронний колайдер тепер обігріває місцевих жителів

Найбільший у світі прискорювач частинок отримав нову практичну функцію. Великий адронний колайдер CERN почав передавати надлишкове тепло від своєї системи охолодження для опалення житлових і комерційних будівель у французькому місті Ферне-Вольтер.

Великий адронний колайдер, що простягається на 16 миль (приблизно 26 км) під землею поблизу кордону Франції та Швейцарії, відомий насамперед фундаментальними дослідженнями природи Всесвіту, зокрема відкриттям бозона Гіґґса у 2012 році. Тепер CERN використовує його інфраструктуру і для скорочення викидів CO2. Про це пише ITC.

Дивіться також Політ до Місяця під загрозою: ракета NASA зіткнулася з проблемою в ключовому тесті

Як тепло від колайдера потрапляє до житлових будинків?

З середини січня колайдер почав передавати надлишкове тепло від своєї системи охолодження до нової мережі централізованого опалення у Ферне-Вольтері. Це стало можливим завдяки новій системі теплообміну, яка відбирає тепло з охолоджувального контуру прискорювача і спрямовує його безпосередньо в міську тепломережу нового житлового району.

Охолоджувальна система охоплює всю протяжність колайдера і має вісім наземних технічних точок. Одна з них розташована особливо близько до Ферне-Вольтера і потребує інтенсивного водяного охолодження обладнання. Раніше це тепло просто втрачалося через охолоджувальні вежі.

Як пише Toms Hardware, у межах нового проєкту гарячу воду спрямовують через два теплообмінники потужністю по 5 МВт, розміщені в спеціально збудованій будівлі. Вони з'єднують систему CERN з міською тепломережею. За оцінками організації, цього достатньо, щоб одночасно забезпечувати теплом кілька тисяч будинків без використання газових або електричних котлів.

CERN зазначає, що за повної експлуатації колайдера потужність системи теоретично може подвоїтися, якщо це не впливатиме на основну наукову діяльність. Використання тепла, яке раніше вважалося відходом, дозволяє щороку уникати викидів тисяч тонн вуглекислого газу.

Втім, повною мірою скористатися новим джерелом тепла мешканці зможуть не одразу. З середини 2026 року Великий адронний колайдер зупинять у межах програми Long Shutdown 3 для масштабної модернізації та техобслуговування. У цей період потужність теплопостачання знизиться до рівня від 1 до 5 МВт, а в окремі місяці система взагалі не працюватиме.

Паралельно CERN планує інші проєкти з повторного використання тепла. Зокрема, у дата-центрі Превессен організація має намір із кінця 2026 року використовувати теплообмін для обігріву більшості будівель на своїй території.