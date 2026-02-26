Пам'ять подорожчала: RAM уже займає 35% собівартості ПК

Через глобальний дефіцит пам'яті частка оперативної пам'яті у собівартості комп'ютерів HP зросла майже вдвічі – з 15 – 18% до близько 35%. Компанія прогнозує подальше зростання витрат і попереджає про тиск на попит через підвищення цін на ПК у 2026 фінансовому році.

Фінансова директорка HP Inc. Карен Паркхілл під час звіту за перший квартал 2026 фінансового року заявила, що частка RAM у структурі витрат на виробництво ПК компанії різко зросла. Якщо у четвертому кварталі 2025 фінансового року вона становила приблизно 15 – 18%, то тепер сягає близько 35% і залишатиметься на цьому рівні до кінця року. Про це пише ARStechnica.

Як дефіцит пам'яті впливає на ціни та конфігурації ПК HP?

За словами Паркхілл, витрати на пам'ять зросли приблизно на 100% послідовно, і компанія очікує подальшого підвищення цін упродовж фінансового року. Найсильніший вплив дефіциту RAM на фінансові показники HP прогнозується у другій половині року.

Тимчасовий генеральний директор і член ради директорів Брюс Бруссард уточнив, що зростання витрат зумовлене передусім подорожчанням DRAM і NAND. За його словами, нестабільність на ринку пам'яті збережеться протягом усього 2026 фінансового року і, ймовірно, триватиме й у 2027-му.

Компанія також попередила про спад загального адресного ринку для підрозділу Personal Systems у поточному календарному році на двозначні відсотки. Вищі ціни вже негативно впливають на попит.

Щоб зберегти прибутковість, HP підвищує ціни на ПК. Водночас компанія, як і інші виробники, намагається стимулювати попит на моделі з меншим обсягом оперативної пам'яті, аби не вичерпати обмежені й дорогі запаси. Аналітики раніше попереджали про можливе зростання цін на ПК у межах 15 – 20% та зменшення обсягів RAM у конфігураціях початкового і середнього рівня.

Президент підрозділу Personal Systems Кетан Патель зазначив, що компанія використовує ширший портфель рішень із різними типами чипів, щоб краще балансувати попит і пропозицію. Також HP випускає доступніші моделі з меншою кількістю функцій і нижчими характеристиками пам'яті.

Як пише Tomsguide, додатково компанія спирається на довгострокові угоди для підтримки стабільності постачання. За словами керівництва, HP розширила коло постачальників і вдвічі скоротила час на кваліфікацію нових матеріалів, щоб швидше змінювати конфігурації продуктів. Також компанія зменшує логістичні витрати завдяки наскрізному плануванню на основі ШІ.

Попри виклики, підрозділ Personal Systems показав зростання виторгу на 11% у річному вимірі – до 10,3 млрд доларів за квартал. Продажі споживчих ПК у штуках зросли на 14% рік до року, а корпоративних – на 11%. Таким чином, дефіцит пам'яті не лише змінює структуру витрат виробників, а й впливає на характеристики пристроїв і ціни, які бачать кінцеві покупці.