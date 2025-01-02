Користувачі вертаються до Windows 10, тоді як частка актуальної версії знову падає

Вже деякий час ми чуємо про те, що частка ринку Windows 11 падає, оскільки користувачі чомусь почали повертатися на попередню версію операційної системи. На початку року нова статистика показує, що нічого не змінилося. Скільки ж людей зараз користується Windows 10 та 11?

Яка ситуація зараз

У жовтні 2024 року Windows 11 досягла рекордно високої частки ринку, піднявшись до понад 35,5%, за даними Statcounter. Це зростання відбулося після несподіваного спаду, коли операційна система втрачала користувачів протягом трьох місяців, пише 24 Канал. Зараз історія повторюється. Після втрати деякої частки ринку в листопаді, Windows 11 продовжує занепадати.

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Останні дані статистики показують, що Windows 11 втратила понад 1,48% користувачів за два місяці. У грудні 2024 року операційна система опустилася з 34,94% до 34,1% (-0,84 пункта).

(-0,84 пункта). Натомість Windows 10 здобула частину нових користувачів, навіть попри те, що вже цього року вона втратить підтримку компанії. Наразі Windows 10 лишається домінуючою версією Microsoft з часткою ринку 62,73% (+0,9 пунктів).

Наразі ніхто не може передбачити, що станеться з Windows 10, коли ми наблизимося до жовтня 2025 року, враховуючи, що багато користувачів не можуть оновитися до Windows 11 через технічні характеристики своїх комп'ютерів, а Microsoft не хоче обговорювати свої жорсткі вимоги до обладнання, такі як модуль TPM 2.0.

Якщо ви не можете оновитися офіційно і не хочете купувати новий пристрій, ви можете скористатися офіційною програмою розширеної безпеки від Microsoft, яка надає 12 місяців додаткових оновлень за 30 доларів, або скористатися сторонніми рішеннями, такими як 0patch, щоб отримати до п'яти років додаткової підтримки (також не безкоштовно). Інший варіант — обійти апаратні вимоги Windows 11 за допомогою різних хитрощів, але в деяких випадках тут мова взагалі йде про піратство, чого ми вкрай не рекомендуємо робити.

Вельми цікаво, що досі є люди, які користуються Windows 7 (наразі має 2.4% ринку), Windows 8.1 (0.29%) і навіть Windows XP, яка утримує 0.23% ринку. Всі вони поступово знижують свої частки.